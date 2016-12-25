يتعرض المجمع الريفي "المقفر" المتواجد بمنطقة حناشة بالمفاتحة الواقعة جنوبي المدية إلى تدهور مس عشرات البنايات شيدت منذ ما يربو عن عقد من الزمن بعد أن التهمت غلافا ماليا قدره 15 مليار و800 مليون سنتيم، وصار حالها اليوم أشبه بمستوطنات مأهولة نظرا لتسرع السلطات المعنية بادئ الأمر وعدم ركونها حسب مصادر "الشروق" إلى دراسة جدية واستراتيجية حقيقية تجنبها الفضيحة وإهدار المال العام.
استفاد سكان بلدية المفاتحة لما يقارب 45 بناية منجزة داخل منطقة معزولة شكلت في مجملها مجمعا ريفيا الغرض منه على الورق القضاء على أزمة السكن غير أن الواقع يقول السكان "للشروق" يثبت أن هذه المستوطنات لم تعد اليوم سوى مجرد حظائر تأوي الحمام، وحسب مصادر فإن الوكالة العقارية قامت ببناء المشروع سنة 2005 غير أن الجهة المخولة بالإنجاز والمتابعة لم تلتزما بالمعايير المعمول بها قانونا في البناء كالتهيئة السليمة وعدم تركيب الأبواب والنوافذ ما طرح عديد التساؤلات، وحاليا يفتقر المجمع الريفي إلى جدار واق وغاز المدينة نظرا للبرودة القاسية في تلك المنطقة المتواجدة في مكان عال مرتفع عن سطح البحر.
وعن سبب إحجام الأهالي عن هذه البنايات، فقد أكد بعضهم أن نمط عيشهم الريفي لا يتناسب وما توفره بنايات ضيقة خاصة وأنهم يعتمدون في تحصيل قوتهم اليومي على تربية المواشي والأبقار بعد فرار دام لعدة سنوات خلال العشرية السوداء غير أنه وبعد استتباب الأمن قابله ذلك فرحة عودتهم إلى أراضيهم سرعان ما عكره صفو تعنت السلطات البلدية والجهات المعنية التي لم تفلح لغير إهدار المال العام وعدم الاستثمار الإيجابي في هذا المشروع الذي ترك عرضة للتردي والإهمال.
كما أشار في الصدد ذاته المشتكون أنه رغم سعي البلدية استمالة المواطنين للالتحاق بهذه السكنات إلا أن مساعيهم سقطت في الماء، متسائلين عن سبب تجاهل السلطات إيفد لجنة وفتح تحقيق حول مدى مطابقة غلافه المالي وما تم تجسيده فعليا.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1"الشروق" تنشر قائمة المواقع السكنية التي ستوزع بالعاصمة في 2017
2التجّار يُوقفون الإضراب.. والعقلاء بديل الحكومة لتهدئة الشارع
3احذروا "انتشار" أتباع الأحمدية والتشيّع والترويج لأفكار الدجال ميرزا
4توقيف فتاتين وشابّين يمارسون الدعارة في بيت مهجور بالعاصمة
5احتراق شاحنة معبأة بـ56 ألف قارورة خمر بسكيكدة
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أحمد رضا حوحو
جمال لعلامي
الهنا غلب الغنى!
صالح عوض
هل تملأ مصر الفراغ
حبيب راشدين
بوتن "حامل صليب" لغرب مهدد بالانقراض
حسان زهار
هل استرجعت الدولة السورية سيادتها فعلا على حلب؟
محمد لعقاب
10 أسباب لإنصاف الموقف الجزائري من حلب
سلطان بركاني
كفانا هلعًا وجزعًا
جمال لعلامي
إنها تستحق منك التقبيل!
قادة بن عمار
احترموا الشارع!
سليم قلالة
أمن العالم "السعيد".. درس من فرنسا!
الفيديو
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
الجيش السوري يعلن استعادة السيطرة على كامل مدينة حلب
نجوم السينما بصوت واحد شكرا حاسي مسعود
التهمت أكثر من 15 مليار سنتيم
عشرات البنايات الريفية بالمفاتحة بالمدية عرضة للإهمال
إسماعيل مقطوف
يتعرض المجمع الريفي "المقفر" المتواجد بمنطقة حناشة بالمفاتحة الواقعة جنوبي المدية إلى تدهور مس عشرات البنايات شيدت منذ ما يربو عن عقد من الزمن بعد أن التهمت غلافا ماليا قدره 15 مليار و800 مليون سنتيم، وصار حالها اليوم أشبه بمستوطنات مأهولة نظرا لتسرع السلطات المعنية بادئ الأمر وعدم ركونها حسب مصادر "الشروق" إلى دراسة جدية واستراتيجية حقيقية تجنبها الفضيحة وإهدار المال العام.
تغطيات ذات صلة
عشرات البنايات الريفية بالمفاتحة بالمدية عرضة للإهمال
إنقاذ 16 مريضا من حريق بمصلحة الأمراض الصدرية بالجلفة
الإطاحة بأفراد عصابة مختصة في سرقة السيارات
صاحب 21 ربيعا وراء سرقة صناديق الزكاة بمساجد العاصمة
الحياة الطبيعية تعود في بجاية
استفاد سكان بلدية المفاتحة لما يقارب 45 بناية منجزة داخل منطقة معزولة شكلت في مجملها مجمعا ريفيا الغرض منه على الورق القضاء على أزمة السكن غير أن الواقع يقول السكان "للشروق" يثبت أن هذه المستوطنات لم تعد اليوم سوى مجرد حظائر تأوي الحمام، وحسب مصادر فإن الوكالة العقارية قامت ببناء المشروع سنة 2005 غير أن الجهة المخولة بالإنجاز والمتابعة لم تلتزما بالمعايير المعمول بها قانونا في البناء كالتهيئة السليمة وعدم تركيب الأبواب والنوافذ ما طرح عديد التساؤلات، وحاليا يفتقر المجمع الريفي إلى جدار واق وغاز المدينة نظرا للبرودة القاسية في تلك المنطقة المتواجدة في مكان عال مرتفع عن سطح البحر.
وعن سبب إحجام الأهالي عن هذه البنايات، فقد أكد بعضهم أن نمط عيشهم الريفي لا يتناسب وما توفره بنايات ضيقة خاصة وأنهم يعتمدون في تحصيل قوتهم اليومي على تربية المواشي والأبقار بعد فرار دام لعدة سنوات خلال العشرية السوداء غير أنه وبعد استتباب الأمن قابله ذلك فرحة عودتهم إلى أراضيهم سرعان ما عكره صفو تعنت السلطات البلدية والجهات المعنية التي لم تفلح لغير إهدار المال العام وعدم الاستثمار الإيجابي في هذا المشروع الذي ترك عرضة للتردي والإهمال.
كما أشار في الصدد ذاته المشتكون أنه رغم سعي البلدية استمالة المواطنين للالتحاق بهذه السكنات إلا أن مساعيهم سقطت في الماء، متسائلين عن سبب تجاهل السلطات إيفد لجنة وفتح تحقيق حول مدى مطابقة غلافه المالي وما تم تجسيده فعليا.