سيخلفه في رئاسة فنزويلا إذا أقيل من منصبه مادورو يعين نائباً له من أصل سوري

أ ف ب - الشروق أونلاين

عين الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الأربعاء، نائباً جديداً للرئيس هو طارق العيسمي الذي سيخلفه في السلطة في حال نجحت المعارضة في مسعاها لإقالة الرئيس هذا العام.

وقال مادورو في خطاب متلفز، إنه عين العيسمي (42 عاماً)، السياسي السوري الأصل الذي يعتبر من أقوى حكام الولايات في فنزويلا، في منصب نائب الرئيس للفترة الممتدة بين 2017 و2018.

وخلال ترؤسه اجتماعاً للحكومة نقلت محطات التلفزة وقائعه مباشرة على الهواء قال الرئيس الاشتراكي: "لقد عينت في منصب نائب رئيس الجمهورية الرفيق طارق العيسمي الذي سيتولى هذا المنصب في الفترة 2017-2018 بشبابه وخبرته والتزامه وشجاعته".

وبذلك يخلف العيسمي الذي ولد في فنزويلا لأب متحدر من جبل الدروز في سوريا وتقلد مناصب عديدة آخرها حاكم ولاية اراغوا (شمال وسط)، اريستوبولو ايستوريز (70 عاماً) في عملية إعادة هيكلة حكومية شدد مادورو على أهميتها المفصلية.

وأضاف الرئيس الذي تنتهي ولايته رسمياً في جانفي 2019 ولكن المعارضة تسعى للإطاحة به عبر استفتاء شعبي، إن "العام 2017 هو أول عام من النهوض ومن توسع الثورة البوليفارية على كل المستويات، أخلاقياً واقتصادياً وسياسياً ودولياً".

والعيسمي دخل المعترك السياسي من بوابة الحركة الطلابية حيث كان قيادياً طلابياً ثم أصبح محامياً وخبيراً في العلوم الجنائية وهو يعتبر كذلك أحد أقوى أركان الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم منذ 1999.

وكان العيسمي انتخب حاكماً لولاية اراغوا التي تعتبر إحدى أكثر ولايات البلاد عنفاً.