قالت الشرطة العراقية ومسعفون، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 15، الخميس، في تفجير سيارة ملغومة شرق العاصمة بغداد، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المسؤولية عنه.
وأعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتشدد على موقعها على الإنترنت عن "تفجير سيارة مفخخة مركونة في تجمع للشيعة بمنطقة العبيدي شرقي بغداد".
وأزهقت هجمات شهدتها بغداد الأسبوع الماضي - وأعلن التنظيم المتشدد المسؤولية عن بعضها - أرواح أكثر من 60 شخصاً مع تصاعد العنف فيما تحاول قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة طرد المتشددين من مدينة الموصل الشمالية.
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ستة قتلى في انفجار لـ"داعش" في بغداد
رويترز - الشروق أونلاين
قالت الشرطة العراقية ومسعفون، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 15، الخميس، في تفجير سيارة ملغومة شرق العاصمة بغداد، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المسؤولية عنه.
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وأعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتشدد على موقعها على الإنترنت عن "تفجير سيارة مفخخة مركونة في تجمع للشيعة بمنطقة العبيدي شرقي بغداد".
وأزهقت هجمات شهدتها بغداد الأسبوع الماضي - وأعلن التنظيم المتشدد المسؤولية عن بعضها - أرواح أكثر من 60 شخصاً مع تصاعد العنف فيما تحاول قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة طرد المتشددين من مدينة الموصل الشمالية.