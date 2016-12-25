ستة قتلى في انفجار لـ"داعش" في بغداد

date 2017/01/05 views 226 comments 0
author-picture

icon-writer رويترز - الشروق أونلاين

قالت الشرطة العراقية ومسعفون، إن ما لا يقل عن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 15، الخميس، في تفجير سيارة ملغومة شرق العاصمة بغداد، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) المسؤولية عنه.

icon-links تغطيات ذات صلة

وأعلنت وكالة أعماق التابعة للتنظيم المتشدد على موقعها على الإنترنت عن "تفجير سيارة مفخخة مركونة في تجمع للشيعة بمنطقة العبيدي شرقي بغداد".

وأزهقت هجمات شهدتها بغداد الأسبوع الماضي - وأعلن التنظيم المتشدد المسؤولية عن بعضها - أرواح أكثر من 60 شخصاً مع تصاعد العنف فيما تحاول قوات عراقية مدعومة من الولايات المتحدة طرد المتشددين من مدينة الموصل الشمالية.

icon-tags
  • print