وقعت حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، الأربعاء، اتفاق وحدة بين الحزبين سيعرض على مجلسي شورى الحركتين للنظر فيه خلال اليومين القادمين.
وذكرت مصادر لـ"الشروق أون لاين"، أنه "تم امس الأربعاء التوقيع على مشروع الوحدة، على أن يعرض الجمعة على مجلس شورى حمس والسبت أمام مجلس شورى جبهة التغيير".
وكتب رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، الخميس، تغريدة على تويتر، جاء فيها " لقد أنجزت بفضل الله قيادة حمس والتغيير مشروع وحدة يرضي الله ويفرح المؤمنين ويوحد الوطن ويدعم الديمقراطية ولا ينقصه الا اعتماد مجلسي الشورى".
وحسب مصادرنا، فإن الاتفاق ينص على اندماج جبهة التغيير نهائيا في حركة مجتمع السلم، ودخول الجانبين في قوائم انتخابية باسم حمس.
وسيتم بعد مصادقة مجلس شورى الحزبين على المشروع، وضع الترتيبات القانونية والداخلية لاستكمال الوحدة.
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سيعرض على مجلسي شورى الحزبين للنظر فيه
حمس والتغيير يوقعان اتفاق الوحدة
عبد الرزاق.ب
صحافي بموقع الشروق أونلاين، متابع للشؤون السياسية والوطنية
وقعت حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير، الأربعاء، اتفاق وحدة بين الحزبين سيعرض على مجلسي شورى الحركتين للنظر فيه خلال اليومين القادمين.
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حمس والتغيير يوقعان اتفاق الوحدة
وذكرت مصادر لـ"الشروق أون لاين"، أنه "تم امس الأربعاء التوقيع على مشروع الوحدة، على أن يعرض الجمعة على مجلس شورى حمس والسبت أمام مجلس شورى جبهة التغيير".
وكتب رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة، الخميس، تغريدة على تويتر، جاء فيها " لقد أنجزت بفضل الله قيادة حمس والتغيير مشروع وحدة يرضي الله ويفرح المؤمنين ويوحد الوطن ويدعم الديمقراطية ولا ينقصه الا اعتماد مجلسي الشورى".
وحسب مصادرنا، فإن الاتفاق ينص على اندماج جبهة التغيير نهائيا في حركة مجتمع السلم، ودخول الجانبين في قوائم انتخابية باسم حمس.
وسيتم بعد مصادقة مجلس شورى الحزبين على المشروع، وضع الترتيبات القانونية والداخلية لاستكمال الوحدة.