مناقصة لإنتاج 4 ميغاواط قبل نهاية جانفي بوطرفة: سعر بيع الكهرباء لأوروبا غير تنافسي

كشف وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة، الخميس، عن إطلاق مناقصة وطنية ودولية خاصة بإنتاج وتوزيع 4.000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة قبل نهاية جانفي الجاري.

وأوضح بوطرفة وخلال جلسة علنية للأسئلة الشفهية بمجلس الأمة ترأسها نائب رئيس المجلس، عبد القادر زوبيري، أنه بموجب دفتر الشروط الخاص بهذه المناقصة فان المستثمرين الوطنيين والأجانب سيكونون ملزمين بالإنتاج والتركيب المحلي للمعدات والتجهيزات الصناعية الخاصة بنشاطات إنتاج وتوزيع الطاقات المتجددة خاصة الألواح الشمسية.

وأضاف الوزير - ردا على سؤال طرحه العضو بمجلس الأمة مصطفى جغدالي- أن هذه المناقصة تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والذي تعول من خلاله الحكومة على إنتاج 22 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية المتجددة مع آفاق سنة 2030 وهو ما سيمثل نسبة 37 بالمائة من إجمالي الإنتاج الوطني من الكهرباء.

وبخصوص آفاق الشراكة الجزائرية-الألمانية في مجال تطوير الطاقات المتجددة، ذكر بوطرفة أن شركة كهرباء الطاقات المتجددة التابعة لمجمع سونلغاز كانت قد وقعت سنة 2014 عقدا مع شركة ألمانية مختصة من أجل إنجاز أربع (4) محطات لإنتاج الكهرباء الشمسية بكلفة 15.3 مليار دينار وبطاقة إجمالية تبلغ 85 ميغاواط تتوزع عبر كل من سعيدة (30 ميغاواط) والنعامة (20 ميغاواط) والبيض (23 ميغاواط) وسيدي بلعباس (12 ميغاواط).

وأشار الوزير إلى أن مجمع سونلغاز كان أجرى دراسة تقنية سنتي 2012 و2013 بالتعاون مع المركز الألماني "ديزيرت اندوستري" التابع لمشروع "ديزرتيك" تتعلق بإنجاز مشاريع لمحطات توليد الطاقة الشمسية بالجزائر وبطاقة إجمالية تبلغ ألف (1.000) ميغاواط منها 90 بالمائة موجهة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي.

وقال نور الدين بوطرفة، إن الدراسة خلصت إلى ضرورة مراجعة الشروط القانونية الأوروبية المرتبطة بنشاط إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية الشمسية ومراجعة سعر بيع الكيلواط الساعي للكهرباء الشمسية في الفضاء الأوروبي والذي يبقى غير تنافسي في الوقت الحالية -حسب الوزير-.

خلق 7000 منصب شغل بقطاع الطاقة في الجنوب

من جهة أخرى، أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أن انشغالات المناطق الجنوبية وخاصة ولاية أدرار فيما يخص التكوين والتوظيف في قطاع الطاقة والنشاطات المرتبطة بها قد تم التكفل بها بشكل كبير خاصة من طرف مجمع سوناطراك والشركات التابعة له.

وكشف بوطرفة أنه ينتظر الشروع قبل نهاية السنة الجارية في إنجاز مركز للتكوين في مجال المحروقات والطاقات المتجددة بأدرار في الوقت الذي تواصل فيه الشركات العمومية الناشطة في مجال الطاقة على غرار مجمع سوناطراك وفروعه التكفل بتكوين وتمهين شباب الولاية في مهن الطاقة.

ووفقا للأرقام التي قدمها الوزير ردا عن سؤال شفهي طرحه العضو بوجمعة زفان، فقد تم توظيف 1.600 شاب من أدرار ما بين سنتي 2013 و2015 منهم 199 شابا تلقوا تكوينا تمهيديا في حين تم توظيف 590 شابا آخر من ذات الولاية خلال الفترة ما بين جانفي ونوفمبر من 2016 منهم 13 تم تكوينهم.

بالموازاة مع ذلك قامت شركات القطاع العمومية والخاصة بتكوين وتدريب 250 متربصا وممتهنا ما بين سنتي 2014 و 2016. كما سمحت نشاطات هذه الشركات بولاية أدرار بخلق 7.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

من جهة أخرى، أسفرت مسابقة التوظيف التي أطلقتها سوناطراك شهر ديسمبر 2014 عن قبول 50 شابا جامعيا من ولاية أدرار للتكوين بالشركة أي ما يمثل نسبة 12 بالمائة من مجموع المترشحين المقبولين منهم 20 مهندسا و30 تقنيا ساميا.

أما خلال المسابقة الثانية التي أطلقها المجمع شهر أكتوبر 2016 والموجهة خصيصا لشباب الولايات الجنوبية فقد تم تسجيل مشاركة 250 مترشحا من ولاية أدرار من أجل الحصول على 28 منصب شغل منهم 17 إطارا.

من جهة أخرى، استفادت 18 مؤسسة مصغرة من ولاية أدرار من عقود مناولة مع مجمع سوناطرك خلال الفترة ما بين 2013 و 2015، وفقا لتوضيحات بوطرفة.