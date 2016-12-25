مقتل زعيم جماعة موالية لـ"داعش" في الفلبين

قُتل قائد جماعة تطلق على نفسها "أنصار الخليفة" الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في الفلبين، وألقي القبض على ثلاثة من عناصره في اشتباكات جرت، الخميس، مع الشرطة الفلبينية.

وبحسب تصريحات صحفية أدلى بها ليوناردو سوان ضابط في الشرطة الفلبينية، فإن تبادلاً لإطلاق النار جرى بين أفراد الشرطة ومسلحي "أنصار الخليفة" في منتجع ساحلي في إقليم سارانجاني جنوبي البلاد.

وذكر سوان، أن الاشتباك أسفر عن مقتل زعيم الجماعة "جعفر مجيد" وإلقاء القبض على ثلاثة من عناصره.

وأفاد سوان، أن أفراد الشرطة توجهوا إلى المنتجع الساحلي بعد أن تلقوا بلاغاً بوجود شخص مسلح بداخله.

يشار إلى أن عدداً من المجموعات المسلحة في الفلبين بينها جماعة أبو سياف، أعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" المتشدد.

وأعلنت سلطات البلاد في وقت سابق، عدم وجود أدلة قطعية تثبت صلة المجموعات المسلحة الناشطة على أراضيها بقيادات تنظيم "داعش" في سوريا والعراق.

وتمارس جماعة أبو سياف، العمل المسلح منذ 1991، لإقامة ما تسميها "دولة إسلامية مستقلة"، في مناطق مينداناو الغربية، وسولو جنوبي الفلبين.