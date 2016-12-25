قتلى وجرحى في انفجار في جبلة السورية

قال التلفزيون السوري، إن تسعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 25 آخرين في انفجار سيارة في مدينة جبلة في محافظة اللاذقية المطلة على البحر المتوسط حيث توجد قاعدتان روسيتان.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الانفجار أسفر عن سقوط 14 قتيلاً.

وذكرت وسائل إعلام رسمية، إن النيران اشتعلت في عشرات السيارات ولحقت أضرار بمتاجر بسبب الانفجار الذي وقع في منطقة تجارية مزدحمة من المدينة الواقعة في قلب معقل الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري بشار الأسد.