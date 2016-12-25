ذكرت وسائل إعلام تركية، أن انفجاراً هز مدينة إزمير المطلة على بحر إيجة غربي البلاد، الخميس، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
وقالت قناة "سي إن إن تورك" الإخبارية، إن النيران اشتعلت بسيارة واحدة على الأقل قرب محكمة في المدينة.
وأضافت إن سبعة أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة أصيبوا في الانفجار.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، إن قوات الأمن قتلت مهاجمين اثنين عقب التفجير وتبحث عن ثالث.
وبثت وسائل إعلام تركية صوراً من موقع الحادث ظهرت فيها حافلة تشتعل فيها النيران.
ووقع التفجير بسيارة مفخخة أمام مقر المحكمة، بحسب عمدة إزمير.
وجاء التفجير في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من التأهب الأمني بعد مقتل 39 شخصاً في اعتداء على ملهى ليلي ليلة رأس السنة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1"قطر حاولت تهريب صدام فأعدمته صباح العيد"!
2تركيا: منفذ اعتداء إسطنبول من الأويغور على الأرجح
3مادورو يعين نائباً له من أصل سوري
4الإفراج عن الناشط المصري أحمد ماهر أحد مؤسسي حركة 6 أبريل
5واشنطن بصدد نقل 4 معتقلين من غوانتانامو للسعودية
Français English
الرأي
محمد الهادي الحسني
أحمد رضا حوحو
جمال لعلامي
الهنا غلب الغنى!
صالح عوض
هل تملأ مصر الفراغ
حبيب راشدين
بوتن "حامل صليب" لغرب مهدد بالانقراض
حسان زهار
هل استرجعت الدولة السورية سيادتها فعلا على حلب؟
محمد لعقاب
10 أسباب لإنصاف الموقف الجزائري من حلب
سلطان بركاني
كفانا هلعًا وجزعًا
جمال لعلامي
إنها تستحق منك التقبيل!
قادة بن عمار
احترموا الشارع!
سليم قلالة
أمن العالم "السعيد".. درس من فرنسا!
الفيديو
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
انفجار في إزمير غرب تركيا والأمن يقتل مهاجمين اثنين
الشروق أونلاين - وكالات
ذكرت وسائل إعلام تركية، أن انفجاراً هز مدينة إزمير المطلة على بحر إيجة غربي البلاد، الخميس، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.
تغطيات ذات صلة
انفجار في إزمير غرب تركيا والأمن يقتل مهاجمين اثنين
قتلى وجرحى في انفجار في جبلة السورية
مقتل زعيم جماعة موالية لـ"داعش" في الفلبين
تركيا: منفذ اعتداء إسطنبول من الأويغور على الأرجح
الإفراج عن الناشط المصري أحمد ماهر أحد مؤسسي حركة 6 أبريل
وقالت قناة "سي إن إن تورك" الإخبارية، إن النيران اشتعلت بسيارة واحدة على الأقل قرب محكمة في المدينة.
وأضافت إن سبعة أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة أصيبوا في الانفجار.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، إن قوات الأمن قتلت مهاجمين اثنين عقب التفجير وتبحث عن ثالث.
وبثت وسائل إعلام تركية صوراً من موقع الحادث ظهرت فيها حافلة تشتعل فيها النيران.
ووقع التفجير بسيارة مفخخة أمام مقر المحكمة، بحسب عمدة إزمير.
وجاء التفجير في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من التأهب الأمني بعد مقتل 39 شخصاً في اعتداء على ملهى ليلي ليلة رأس السنة.