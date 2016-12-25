انفجار في إزمير غرب تركيا والأمن يقتل مهاجمين اثنين

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن انفجاراً هز مدينة إزمير المطلة على بحر إيجة غربي البلاد، الخميس، مما أسفر عن سقوط عدد من المصابين.

وقالت قناة "سي إن إن تورك" الإخبارية، إن النيران اشتعلت بسيارة واحدة على الأقل قرب محكمة في المدينة.

وأضافت إن سبعة أشخاص بينهم اثنان من أفراد الشرطة أصيبوا في الانفجار.

وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، إن قوات الأمن قتلت مهاجمين اثنين عقب التفجير وتبحث عن ثالث.

وبثت وسائل إعلام تركية صوراً من موقع الحادث ظهرت فيها حافلة تشتعل فيها النيران.

ووقع التفجير بسيارة مفخخة أمام مقر المحكمة، بحسب عمدة إزمير.

وجاء التفجير في الوقت الذي تشهد فيه البلاد حالة من التأهب الأمني بعد مقتل 39 شخصاً في اعتداء على ملهى ليلي ليلة رأس السنة.