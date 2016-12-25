اتفق الشركاء الاجتماعيون ووزارة التربية، الأربعاء، على عدة ملفات تربوية. ويتعلق الأمر بملف الوتائر المدرسية، ملف التقييم التربوي الذي يبدأ باستشارة ميدانية مع الأساتذة، شهر فيفري القادم، ويُختم بملتقى وطني شهر أفريل 2017، مع وعد وزيرة التربية الوطنة، نورية بن غبريط، بعقد لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين.
وتنظيم مسابقة للتوظيف خلال سنة 2017، سيفصح عنها لاحقا بعد ضبط الاحتياجات من طرف مديريات التربية، بناء على ملفات التقاعد، والمؤسسات الجديدة التي ستُفتح، والإبقاء على القوائم الاحتياطية. وهو ما ثمّنه الاتحاد الوطني للتربية والتكوين.
ويشار إلى أن لقاء وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاع وأولياء التلاميذ، تم التطرق فيه إلى ملفات الامتحانات والمسابقات المنظمة بعنوان 2016، عمليات التكوين لفائدة موظفي ومستخدمي مختلف الأسلاك، القانون الخاص لعمال التربية، والخدمات الاجتماعية، وكذا ملف التوظيف والتقاعد، إضافة إلى ملف التعليمة الحكومية 003 المتعلقة ببند الترقية الداخلية لــ 455 ألف منصب موزعة على الأطوار والأسلاك.
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مسابقة توظيف 2017 مرهونة بملفات التقاعد والمؤسسات التربوية الجديدة
نادية. س
اتفق الشركاء الاجتماعيون ووزارة التربية، الأربعاء، على عدة ملفات تربوية. ويتعلق الأمر بملف الوتائر المدرسية، ملف التقييم التربوي الذي يبدأ باستشارة ميدانية مع الأساتذة، شهر فيفري القادم، ويُختم بملتقى وطني شهر أفريل 2017، مع وعد وزيرة التربية الوطنة، نورية بن غبريط، بعقد لقاءات ثنائية مع الشركاء الاجتماعيين.
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وتنظيم مسابقة للتوظيف خلال سنة 2017، سيفصح عنها لاحقا بعد ضبط الاحتياجات من طرف مديريات التربية، بناء على ملفات التقاعد، والمؤسسات الجديدة التي ستُفتح، والإبقاء على القوائم الاحتياطية. وهو ما ثمّنه الاتحاد الوطني للتربية والتكوين.
ويشار إلى أن لقاء وزارة التربية الوطنية مع نقابات القطاع وأولياء التلاميذ، تم التطرق فيه إلى ملفات الامتحانات والمسابقات المنظمة بعنوان 2016، عمليات التكوين لفائدة موظفي ومستخدمي مختلف الأسلاك، القانون الخاص لعمال التربية، والخدمات الاجتماعية، وكذا ملف التوظيف والتقاعد، إضافة إلى ملف التعليمة الحكومية 003 المتعلقة ببند الترقية الداخلية لــ 455 ألف منصب موزعة على الأطوار والأسلاك.