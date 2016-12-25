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تضمان 410 عضو بين قضاة وكفاءات مستقلة
بوتفليقة يوقع مراسيم تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات
وقع الرئيس بوتفليقة، المرسومين المتضمنين تعيين أعضاء الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التي تم إنشاؤها بموجب المادة 194 من الدستور حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، الخميس.
ويتعلق الأمر حسب البيان بـ"مرسوم يتضمن تعيين 205 قاض في الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات تم اقتراحهم من طرف المجلس الأعلى للقضاء"، وبـ"مرسوم يتضمن تعيين 205 كفاءة مستقلة اختيرت من بين أفراد المجتمع المدني وفقا لأحكام القانون العضوي 11-16 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بالهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات".
وقد تم اقتراح هذه الكفاءات المستقلة "من قبل لجنة خاصة تم تنصيبها بموجب القانون العضوي برئاسة رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وقد قامت اللجنة بمهامها مع أخذ تمثيل المجتمع المدني عبر كامل ولايات الوطن وكذا الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج بعين الاعتبار".
وأضاف البيان أن "كل الكفاءات المستقلة التي تم اختيارها لا تشمل المنتخبين ولا أعضاء أحزاب سياسية ولا من يشغل مناصب عليا في الدولة".
SoloDZ2017/01/05 على 20:191
ما الذي يضمن للشعب ان نتائج هذه الاتخابات لن تكون مزورة مثل سابقاتها وما فائدة المشاركة في انتخابات نسبة الشك في نزاهتها ساحقة وبالتالي فالمشكل المطروح هو مشكل ثقة بين الشعب والسلطة وليس مشكل آليات تنظيم الانتخابات
2017/01/05 على 20:242
انه التناقض بعينيه من جهة فرض الزيادات في اسعار المواد الاسهلاكية وفرض ضريبة جزافية وغير قانونية ولا منطقية على الراجلين...ومن جهة اخرى صرف وتبذير اموال طائلة على لجنة تشرف على انتخابات معروف نتائجها مسبقا ..انه العجب في بلد الخرطي.
خالد2017/01/05 على 20:363
كم ياخذ كل واحد منهم من اجل مراقبة الانتخابات التي نعرف من الان من سيفوز بها انها مضيعة للوقت واهدار للمال العام لماذا لا يختار الرئيس نواب البرلمان لوحده بدلا من انتخابات مل منها الشعب ولا يعترف بالنواب الذين يمثلون انفسهم واحزابهم ويصادقون على القوانين التي التي تجوعه وتزيد من همومه ومحنته.