في قائمة تضم 17 شخصا الإستخبارات الفرنسية تصنف بلمختار كأخطر إرهابي في العالم

صنفت الاستخبارات الفرنسية، الأربعاء، الإرهابى أمير تنظيم "المرابطون"، مختار بلمختار، والمعروف بلقب "بلعور"، كواحد من أخطر 17 ارهابيا فى العالم، بل ويتصدرهم، حسب تسريبات مواقع فرنسية استنادا إلى وثائق سرية لمديرية الاستخبارات العسكرية.

ووفقا لمراجع إعلامية، ورد اسم بلعور المعروف بأنه "ثعلب الصحراء"، ومطلوب من مخابرات عدة بلدان عربية وغربية، ضمن قائمة السبعة عشر الأكثر خطرا فى العالم، وفق تصنيفات عام 2014 التى أعدها ضباط فرنسيون فى دائرة الاستخبارات العسكرية.

وأسس مختار بلمختار "جماعة المرابطون"، وحركة "أنصار الدين" وتنظيم "التوحيد والجهاد" الناشط بقوة فى دول الصحراء والساحل، وهى تنظيمات مسلحة موالية للقاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى.

وحملت القائمة الاستخباراتية الفرنسية أسماء خمسة إرهابيين آخرين تم أسرهم واعتقالهم قبل عام من إدراجهم على اللائحة، من بينهما جزائريان تم القضاء عليهما فى عمليات عسكرية متنوعة قرب حدود الجزائر مع مالى وليبيا، من بينهم عبد الوهاب الحراشي.

ونقل المصدر، أن الإرهابي بلمختار يعد العقل المدبر لعملية خطف سبعة عمال أجانب من شركة "أريفا" و"ساتوم" بمنطقة "أرليت" النيجرية عام 2010.