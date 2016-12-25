تبقى"ثورة" الشوارع بلا معنى حتى وإن دَفَعت مَن ليس لديهم فكرٌ إلى الاستجابة لبعض المطالب وتحقيق بعض الأمنيات! كم "ثورة" في الشارع حدثت ببلادنا منذ استعادة الاستقلال؟ ربما عشرات، ولكن ثورة واحدة حقيقية في الفكر لم تحدث! هل يوجد أكثر دليلا على ذلك من أننا إلى حد الآن لا نعرف من حَرَّك أحداث الستينيات والثمانينيات ولا أحداث أكتوبر 1988 ولا كل تلك المآسي التي عرفناها خلال التسعينيات من القرن الماضي؟ نعرف جميعا الآثار المترتبة عليها، ونعرف جميعا كيف تمت مقاربة حلها، ولكننا لا نعرف جوهرها، لماذا حَدَثت ومَن قادها ولماذا؟ ونكتشف كلنا بعد حين أنَّ التعامل معها أيضا لم يكن بأفكار جديدة ولا أفكار في مستوى تحدِّيات هذه المرحلة أو تلك.. منذ الاستقلال وحَرَكاتنا الاحتجاجية تجري من غير وعي حقيقي بما يحدث، والرد عليها يكون بجهالة أكبر، ولذلك هي تتكرر باستمرار ويتكرر أسلوب التعامل معها بنفس الطريقة.
لذا، نحن اليوم في حاجة إلى ثورة في العقول لا إلى "ثورة" في الشوارع، لقد تجاوزنا مرحلة "الثورة" على مستوى الشارع وتجاوزنا مرحلة الرد عليها بحلول لا يزيد مستواها على مستوى شغب الشارع. وهذه الثورة في العقول تحتاج إلى قياداتٍ جديدة مُستنيرة ومُدرِكة لحقيقة الواقع، تَعرف أن بَلَدها ليس في حاجة إلى حلول ارتجالية ولا إلى مُسكِّنات ينتهي مفعولُها بعد حين، إنما إلى حلول قائمة على رؤية استراتيجية تكون في مستوى عمق المشكلات التي نعرفها وعمق هذا التخلف الكبير عن الآخرين الذين وإن عَرفوا "ثورات" في الشارع في القرن التاسع عشر إلا أنهم تَمكنوا من تحويلها إلى ثورات حقيقية في العقول، وحققوا ما حققوا من إنجازات وتطوُّر.
ولعل موقف الجزائريين المشترك هذه المرة من إدانة كل ما عَرفت بلادنا من أعمال شغب إنما يدلّ على أننا بالفعل وصلنا إلى مرحلة مطالبة العقل بالتدخُّل وليس العاطفة أو العصا أو الدروشة السياسية، عقلنا هو الذي ينبغي أن تَحدُث به ثورة اليوم لِنَعلم أَنَّ طريق حل مشكلاتنا لا يتم بالمساومة أو التحريض على المساومة أو الابتزاز أو التخوين أو التخويف... إنما بالعمل الواعي المُنطلِق من إدراكٍ فعلي لحقيقة التّحدِّيات التي نعرف وللأساليب المُبتَكَرة التي ينبغي أن نلجأ إليها للاستجابة لمتطلبات المواطنين. وهذا لن يتم إلا بوجود رجال ونساء غير الذين وُجِدوا إلى حدِّ الآن في مستوى القرار والتنفيذ، وهذا ما يُمكِن أن نُطلق عليه التغيير الحقيقي الذي لا يمكن إلا أن يكون هادئا سلِسا ووفق المنهج العلمي المتعارف عليه. وهذا هو وحده الذي يستطيع أن يَصنع تَقدُّمَنا، ويحلّ مشكلات الشارع لدينا، وقبل ذلك يَمُدُّنا بالأمل الذي نحن بالفعل في حاجة إليه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1"نورية" قالت و"بن غبريط" ستقول!
2رسالة جيل ماجر للفوز بكأس إفريقيا
3التحكُّم في الحكم
4ثورة في الفكر.. لا "ثورة" في الشوارع!
Français English
الرأي
سليم قلالة
ثورة في الفكر.. لا "ثورة" في الشوارع!
معلومي ياسين
رسالة جيل ماجر للفوز بكأس إفريقيا
عبد الناصر
"نورية" قالت و"بن غبريط" ستقول!
عمار يزلي
التحكُّم في الحكم
محمد الهادي الحسني
أحمد رضا حوحو
جمال لعلامي
الهنا غلب الغنى!
صالح عوض
هل تملأ مصر الفراغ
حبيب راشدين
بوتن "حامل صليب" لغرب مهدد بالانقراض
حسان زهار
هل استرجعت الدولة السورية سيادتها فعلا على حلب؟
محمد لعقاب
10 أسباب لإنصاف الموقف الجزائري من حلب
الفيديو
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
ثورة في الفكر.. لا "ثورة" في الشوارع!
سليم قلالة
تبقى"ثورة" الشوارع بلا معنى حتى وإن دَفَعت مَن ليس لديهم فكرٌ إلى الاستجابة لبعض المطالب وتحقيق بعض الأمنيات! كم "ثورة" في الشارع حدثت ببلادنا منذ استعادة الاستقلال؟ ربما عشرات، ولكن ثورة واحدة حقيقية في الفكر لم تحدث! هل يوجد أكثر دليلا على ذلك من أننا إلى حد الآن لا نعرف من حَرَّك أحداث الستينيات والثمانينيات ولا أحداث أكتوبر 1988 ولا كل تلك المآسي التي عرفناها خلال التسعينيات من القرن الماضي؟ نعرف جميعا الآثار المترتبة عليها، ونعرف جميعا كيف تمت مقاربة حلها، ولكننا لا نعرف جوهرها، لماذا حَدَثت ومَن قادها ولماذا؟ ونكتشف كلنا بعد حين أنَّ التعامل معها أيضا لم يكن بأفكار جديدة ولا أفكار في مستوى تحدِّيات هذه المرحلة أو تلك.. منذ الاستقلال وحَرَكاتنا الاحتجاجية تجري من غير وعي حقيقي بما يحدث، والرد عليها يكون بجهالة أكبر، ولذلك هي تتكرر باستمرار ويتكرر أسلوب التعامل معها بنفس الطريقة.
مقالات سابقة للكاتب
أمن العالم "السعيد".. درس من فرنسا!
حتى لا يبقى خاسرٌ واحد بيننا
السلاح الصّامت أخطر من الأيادي الخفية
الدرس الأكبر مِن حلب
لماذا لا نحتكم إلى البحث العلمي في بلادنا؟
لذا، نحن اليوم في حاجة إلى ثورة في العقول لا إلى "ثورة" في الشوارع، لقد تجاوزنا مرحلة "الثورة" على مستوى الشارع وتجاوزنا مرحلة الرد عليها بحلول لا يزيد مستواها على مستوى شغب الشارع. وهذه الثورة في العقول تحتاج إلى قياداتٍ جديدة مُستنيرة ومُدرِكة لحقيقة الواقع، تَعرف أن بَلَدها ليس في حاجة إلى حلول ارتجالية ولا إلى مُسكِّنات ينتهي مفعولُها بعد حين، إنما إلى حلول قائمة على رؤية استراتيجية تكون في مستوى عمق المشكلات التي نعرفها وعمق هذا التخلف الكبير عن الآخرين الذين وإن عَرفوا "ثورات" في الشارع في القرن التاسع عشر إلا أنهم تَمكنوا من تحويلها إلى ثورات حقيقية في العقول، وحققوا ما حققوا من إنجازات وتطوُّر.
ولعل موقف الجزائريين المشترك هذه المرة من إدانة كل ما عَرفت بلادنا من أعمال شغب إنما يدلّ على أننا بالفعل وصلنا إلى مرحلة مطالبة العقل بالتدخُّل وليس العاطفة أو العصا أو الدروشة السياسية، عقلنا هو الذي ينبغي أن تَحدُث به ثورة اليوم لِنَعلم أَنَّ طريق حل مشكلاتنا لا يتم بالمساومة أو التحريض على المساومة أو الابتزاز أو التخوين أو التخويف... إنما بالعمل الواعي المُنطلِق من إدراكٍ فعلي لحقيقة التّحدِّيات التي نعرف وللأساليب المُبتَكَرة التي ينبغي أن نلجأ إليها للاستجابة لمتطلبات المواطنين. وهذا لن يتم إلا بوجود رجال ونساء غير الذين وُجِدوا إلى حدِّ الآن في مستوى القرار والتنفيذ، وهذا ما يُمكِن أن نُطلق عليه التغيير الحقيقي الذي لا يمكن إلا أن يكون هادئا سلِسا ووفق المنهج العلمي المتعارف عليه. وهذا هو وحده الذي يستطيع أن يَصنع تَقدُّمَنا، ويحلّ مشكلات الشارع لدينا، وقبل ذلك يَمُدُّنا بالأمل الذي نحن بالفعل في حاجة إليه.