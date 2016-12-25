بقيمة مالية تتجاوز 67 مليون سنتيم

حجز ذهب مغشوش ببسكرة

date 2017/01/05 views 119 comments 0
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icon-writer م. ب

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية أولاد جلال بأقصى غرب بسكرة، الخميس، من حجز 157 غرام من الذهب، بقيمة مالية تتجاوز 67 مليون سنتيم بحوزة شخصين كانا على متن سيارة من نوع داسيا لوغان.

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كما ضبط الدرك مبلغا ماليا يضاهي 2.7 مليون سنتيم بحوزة الشابين، عملية اكتشاف حيازة الذهب غير المرخص جاءت عقب توقيف المشتبه فيهما عبر الطريق الوطني رقم 46، أين أخضعت المركبة للتفتيش وعثر  رجال الدرك على الكمية المحجوزة من الذهب في وضعية مخالفة للقانون.

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