احتج العشرات من عمال شركة نظافة المدينة، قرب مقر المحكمة الإدارية، بطريق قسنطينة بمدينة تبسة، الخميس، بعد تسريح حوالي 50 عاملا من طرف مسير الشركة، بطريقة يراها العمال تعسفية.
وقد رفع المحتجون عدة شعارات، منددة بـ"الحقرة" التي لحقت بهم، خاصة بعد ترقية عمال نظافة عاديين إلى سائقين، ومسيرين. من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي، وممثلو مصالح الأمن، تنقلوا إلى العمال المحتجين، وتحاوروا معهم حول انشغالاتهم، والتي وصفها رئيس البلدية بالمعقولة والمنطقية، مطمئنا العمال بالعودة إلى مناصب عملهم في القريب العاجل.
..واعتصام سكان التجمعات الريفية ببئر العاتر
دخل العشرات من سكان مدينة بئر العاتر بولاية تبسة، الخميس، في اعتصام أمام مقر البلدية، بعد رفض مديرية البناء والتعمير التأشير، على الحصة السكنية رقم 5، للمجمع الريفي، وهذا رغم أن كل المصالح المعنية حسب المحتجين، أشّرت على الحصة الجديدة، وقد كشف المحتجون، الذين هدّدوا بمسيرة وطنية، انطلاقا من بئر العاتر، نحو وزارة السكن، أن جهات معينة تقف وراء تعطيل المشروع السكني، في وقت أن المشاريع الـ4 السابقة الخاصة بالمجمعات الريفية، قد انهى أصحابها الأشغال، ومنهم من يقيم حاليا بمساكنهم، وحسب مصدر من بلدية بئر العاتر، أن سبب الرفض يكون أساسا لعدم ملاءمة طبيعة المشروع، مع المكان.
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عمال النظافة يحتجون بعد توقيف 50 عاملا بتبسة
ب. دريد
احتج العشرات من عمال شركة نظافة المدينة، قرب مقر المحكمة الإدارية، بطريق قسنطينة بمدينة تبسة، الخميس، بعد تسريح حوالي 50 عاملا من طرف مسير الشركة، بطريقة يراها العمال تعسفية.
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وقد رفع المحتجون عدة شعارات، منددة بـ"الحقرة" التي لحقت بهم، خاصة بعد ترقية عمال نظافة عاديين إلى سائقين، ومسيرين. من جهته رئيس المجلس الشعبي البلدي، وممثلو مصالح الأمن، تنقلوا إلى العمال المحتجين، وتحاوروا معهم حول انشغالاتهم، والتي وصفها رئيس البلدية بالمعقولة والمنطقية، مطمئنا العمال بالعودة إلى مناصب عملهم في القريب العاجل.
..واعتصام سكان التجمعات الريفية ببئر العاتر
دخل العشرات من سكان مدينة بئر العاتر بولاية تبسة، الخميس، في اعتصام أمام مقر البلدية، بعد رفض مديرية البناء والتعمير التأشير، على الحصة السكنية رقم 5، للمجمع الريفي، وهذا رغم أن كل المصالح المعنية حسب المحتجين، أشّرت على الحصة الجديدة، وقد كشف المحتجون، الذين هدّدوا بمسيرة وطنية، انطلاقا من بئر العاتر، نحو وزارة السكن، أن جهات معينة تقف وراء تعطيل المشروع السكني، في وقت أن المشاريع الـ4 السابقة الخاصة بالمجمعات الريفية، قد انهى أصحابها الأشغال، ومنهم من يقيم حاليا بمساكنهم، وحسب مصدر من بلدية بئر العاتر، أن سبب الرفض يكون أساسا لعدم ملاءمة طبيعة المشروع، مع المكان.