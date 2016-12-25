مقري والمهمة الصعبة!!

كشف عبد الرزاق مقري عبر صفحته على الفايسبوك أنه يواجه مهمة صعبة تتمثل في انتمائه لجماعة قال أن أفرادها "يعملون على تخليص وطنهم من فساد الحكام ورداءتهم وسيطرتهم، وفي نفس الوقت عليهم أن يحفظوا بلدهم من الفوضى والعنف الذي يسببه الاحتقان الناتج عن غلاء المعيشة والظلم والمحسوبية والجهوية".

وأضاف زعيم حمس في وصف هذه الجماعة بالقول أنّ: "عليهم الوقوف في وجه العملاء من الداخل والمتربصين من الخارج الذين يستغلون سوء الأوضاع الاجتماعية، لكن عليهم أيضا أن يواجهوا جيش الانتهازيين والوصوليين المبثوثين في كل مكان والمتلونين بكل الألوان"!!

البعض قال متسائلا: هل يبدو الوقت الآن مناسبا لإصدار المواقف واتخاذها أم للتنظير عبر الفايسبوك؟!!