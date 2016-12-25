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القوات الأمريكية تسمح بإطالة اللحية وارتداء الحجاب
أجرت قيادة القوات البرية الأمريكية تعديلاً على نظامها الداخلي، يمنح قادة الألوية صلاحية السماح بإطالة اللحية وارتداء الحجاب للجنود والمجندات الراغبين بذلك امتثالاً لمعتقداتهم الدينية.
وحسب وسائل إعلام أمريكية، فإنّ تفاصيل التعديل ظهرت في رسالة بعثها إريك فانينغ، الأمين العام لقيادة القوات الأمريكية، إلى الكونغرس، وينص على منح قادة الألوية صلاحية البت في قرار السماح من عدمه، بعد أن كان هذا القرار عائدا إلى الأمانة العامة لقيادة القوات البرية.
ويأتي التعديل بناءً على طلب تقدّم به جنود من أصول هندية يتبعون الديانة السيخية ويعملون داخل القوات الأمريكية، غير أنّه سيشمل المسلمين واليهود الذين يعملون في القوات البرية الأمريكية.
ابو:شيليا2017/01/05 على 22:121
الحلم الأمريكي لاحدود له.....الجنة في الدنيا .....وفي ....الأخرة
Biskri - Biskra2017/01/05 على 22:192
هؤلاء الأمريكيين لا أمان فيهما هم إذ فعلوا ذلك لأن الشيخ الهنود هم من طلب هذان متى يسمح الأمريكيين للمسلمين بممارسة الطقوس في الجيش دون عنصرية لأن في الأمر قضية
لا تأملوها واحذروهم
2017/01/05 على 22:203
يا جماعة و ضرك كيفاه؟؟؟!!!
mohamed2017/01/05 على 22:374
تعلموا يا حكام العرب