الجيش التركي يعلن مقتل 32 من "داعش" في سوريا

قالت القوات المسلحة التركية في بيان، الجمعة، إن جنودها ومقاتلين من المعارضة السورية قتلوا 32 متشدداً من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في اشتباكات في شمال سوريا، يوم الخميس.

وفي استعراض موجز لعملياته العسكرية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية دعماً لمقاتلي المعارضة في شمال سوريا قال الجيش التركي، إن طائراته دمرت 21 هدفاً لـ"داعش" في منطقتي الباب وبزاعة منها مبان ومركبات.

وبدأت تركيا عملية "درع الفرات" منذ أكثر من أربعة أشهر لإبعاد متشددي "داعش" عن حدودها ومنع المسلحين الأكراد من السيطرة على الأرض بعد خروجهم.

من جهته، قال فكري إشيق وزير الدفاع التركي، اليوم (الجمعة)، إن مقاتلين سوريين تدعمهم أنقرة يخوضون حرب شوارع مع مسلحي "داعش" في مدينة الباب.

وأضاف أن التقدم في استعادة المدينة تباطأ بسبب الحرص على عدم سقوط ضحايا من المدنيين.

ويحاصر مقاتلون سوريون تدعمهم قوات خاصة ودبابات وطائرات تركية منذ أسابيع مدينة الباب الخاضعة لسيطرة "داعش".