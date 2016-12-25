روسيا تقلص قواتها في سوريا

date 2017/01/06 views 1 comments 0
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icon-writer وكالات - الشروق أونلاين

قال رئيس الأركان العامة في روسيا، إن بلاده بدأت تقليص حجم قواتها العسكرية في سوريا، حسب ما ذكرت وكالات أنباء روسية، الجمعة.

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ونقلت وكالة إيتارتاس للأنباء عن فاليري غيراسيموف قوله: "وفقاً لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين تبدأ وزارة الدفاع في تقليص حجم قوات المسلحة المنتشرة في سوريا".

وذكر أن أسطول روسيا الحربي بقيادة حاملة الطائرات "أدميرال كوزنيتسوف" الذي يعمل في البحر المتوسط قبالة ساحل سوريا سيكون أول القطع العائدة من هناك.

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