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في أول تعليق له بخصوص ما حدث في بجاية.. بوشوراب:
المحرضون على الإحتجاجات انكشفوا.. والدولة لا تجوع الشعب
انتقد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب، القائلين بأن قانون المالية لسنة 2017 جاء لتجويع الشعب، ورد بالقول أن المحرضين على الاحتجاجات التي عرفتها بعض مناطق الوطن معروفين قائلا: "هؤلاء قد انكشفوا اليوم.. والدولة لن تجوع شعبها".
واستغل وزير الصناعة الزيارة التي قادته إلى ولاية سطيف، الخميس، ليعلق على الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الوطن بسبب قانون المالية لسنة 2017 والإجراءات الجديدة التي حملها، بالقول أن مثيري الشغب والعنف قد انكشفوا، ولن يستطيعوا تهويل الوضع، مضيفا "الدولة الجزائرية لن تجوع شعبها.. وما جاء في قانون المالية مجرد إجراءات استثنائية بسبب الأزمة المالية، فلا داعي لتأجيج الوضع وإخراج الشعب إلى الشارع".
jair57 - alg2017/01/06 على 12:221
بالقول أن مثيري الشغب والعنف قد انكشفوا،
شيش أكشفوا للشعب هؤلاء الخونى
رانا عرفين فمن راك تقصد
سياسة الكدب و التحيول حبسوا منها
2017/01/06 على 12:242
أكبر محرض على العنف هي تصريحات أشباه المسؤولين المستفزة! ليتهم سكتوا
dzeri - grande algerie2017/01/06 على 12:283
ما ردك ىا وزىر انا عامل ورب اسرة بخمسة اطفال اتقاضى 20 الف دىنار ج شهرىا تنتهى فى 15 ىوم من قبل.وفى 2017 بعد هاذا القانون المشؤوم الىس ىعكس ما تقول .لا تغطى الشمس بالغربال ودلىل * قم بعملىة حسابية وصرف ما اتقاضاه شهرىا ستجدنى تحت *خط الفقر الاحمر* .مالكم كىف تحكمون .