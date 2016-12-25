في أول تعليق له بخصوص ما حدث في بجاية.. بوشوراب: المحرضون على الإحتجاجات انكشفوا.. والدولة لا تجوع الشعب

انتقد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوراب، القائلين بأن قانون المالية لسنة 2017 جاء لتجويع الشعب، ورد بالقول أن المحرضين على الاحتجاجات التي عرفتها بعض مناطق الوطن معروفين قائلا: "هؤلاء قد انكشفوا اليوم.. والدولة لن تجوع شعبها".

واستغل وزير الصناعة الزيارة التي قادته إلى ولاية سطيف، الخميس، ليعلق على الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق الوطن بسبب قانون المالية لسنة 2017 والإجراءات الجديدة التي حملها، بالقول أن مثيري الشغب والعنف قد انكشفوا، ولن يستطيعوا تهويل الوضع، مضيفا "الدولة الجزائرية لن تجوع شعبها.. وما جاء في قانون المالية مجرد إجراءات استثنائية بسبب الأزمة المالية، فلا داعي لتأجيج الوضع وإخراج الشعب إلى الشارع".