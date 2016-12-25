وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "صعدت قوات النظام، الجمعة، غاراتها على أنحاء عدة في منطقة وادي بردى"، مشيراً إلى "إلقاء الطيران الحربي عشرة براميل متفجرة على الأقل على المنطقة".
وتزامن تصعيد القصف الجوي وفق عبد الرحمن، مع "فتح قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني جبهة معارك جديدة مع الفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) شمال غرب وادي بردى بعدما كانت المعارك متركزة جنوب شرق المنطقة".
ويشهد وادي بردى منذ 20 ديسمبر معارك مستمرة بين الطرفين، إثر بدء قوات النظام وحلفائها هجوماً للسيطرة على المنطقة التي تعد خزان مياه دمشق. وتسببت المعارك وفق المرصد بتضرر إحدى مضخات المياه الرئيسية ما أدى إلى قطع المياه عن العاصمة منذ أكثر من أسبوعين.
وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه، في وقت شددت الأمم المتحدة، الخميس، على أن أعمال التخريب والحرمان من المياه تعد "جرائم حرب".
وأحصى المرصد مقتل طفل برصاص قناصة من قوات النظام في وادي بردى، الخميس، تزامناً مع مقتل ثلاثة آخرين بينهم طفل جراء قصف لقوات النظام استهدف منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، التي تشهد معارك بين قوات النظام وفصائل معارضة موقعة على اتفاق الهدنة.
وردت الفصائل المعارضة وفق المرصد، بإطلاق قذائف صاروخية على دمشق، سقطت إحداها في منطقة العباسيين وتسببت بوقوع عدد من الجرحى.
وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفاً لإطلاق النار بدأ تطبيقه قبل أسبوع بموجب اتفاق روسي تركي. وعلى رغم الهدنة وهي الأولى بغياب أي دور للولايات المتحدة التي كانت شريكة موسكو في اتفاقات هدن سابقة لم تصمد، تشهد بعض الجبهات وتحديداً في ريف دمشق خروقات متكررة.
ويقول عبد الرحمن إنه على "رغم الخروقات هناك إصرار من تركيا وروسيا على أن تبقى الهدنة على قيد الحياة".
ويستثني الاتفاق التنظيمات المصنفة "إرهابية" وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وتصر موسكو ودمشق على أن الاتفاق يستثني أيضاً جبهة فتح الشام، وهو ما تنفيه الفصائل التي تؤكد بدورها إنه لا وجود لمقاتلي فتح الشام في وادي بردى.
ويزيد هذا التباين من صعوبة تثبيت الهدنة بسبب وجود فتح الشام ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق عدة أبرزها محافظة إدلب (شمال غرب) أبرز معقل متبق للفصائل بعد خسارتها مدينة حلب الشهر الماضي.
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رغم استمرار الهدنة
النظام السوري وحلفاؤه يصعدون هجومهم على وادي بردى
وكالات - الشروق أونلاين
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قوات النظام صعدت غاراتها وقصفها بالبراميل المتفجرة على منطقة وادي بردى قرب دمشق، الجمعة، مع استمرار الهدنة الهشة التي تشهدها الجبهات الرئيسية في سوريا منذ أسبوع.
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وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس: "صعدت قوات النظام، الجمعة، غاراتها على أنحاء عدة في منطقة وادي بردى"، مشيراً إلى "إلقاء الطيران الحربي عشرة براميل متفجرة على الأقل على المنطقة".
وتزامن تصعيد القصف الجوي وفق عبد الرحمن، مع "فتح قوات النظام ومقاتلين من حزب الله اللبناني جبهة معارك جديدة مع الفصائل المعارضة وجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) شمال غرب وادي بردى بعدما كانت المعارك متركزة جنوب شرق المنطقة".
ويشهد وادي بردى منذ 20 ديسمبر معارك مستمرة بين الطرفين، إثر بدء قوات النظام وحلفائها هجوماً للسيطرة على المنطقة التي تعد خزان مياه دمشق. وتسببت المعارك وفق المرصد بتضرر إحدى مضخات المياه الرئيسية ما أدى إلى قطع المياه عن العاصمة منذ أكثر من أسبوعين.
وتبادل طرفا النزاع الاتهامات بالمسؤولية عن قطع المياه، في وقت شددت الأمم المتحدة، الخميس، على أن أعمال التخريب والحرمان من المياه تعد "جرائم حرب".
وأحصى المرصد مقتل طفل برصاص قناصة من قوات النظام في وادي بردى، الخميس، تزامناً مع مقتل ثلاثة آخرين بينهم طفل جراء قصف لقوات النظام استهدف منطقة الغوطة الشرقية لدمشق، التي تشهد معارك بين قوات النظام وفصائل معارضة موقعة على اتفاق الهدنة.
وردت الفصائل المعارضة وفق المرصد، بإطلاق قذائف صاروخية على دمشق، سقطت إحداها في منطقة العباسيين وتسببت بوقوع عدد من الجرحى.
وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفاً لإطلاق النار بدأ تطبيقه قبل أسبوع بموجب اتفاق روسي تركي. وعلى رغم الهدنة وهي الأولى بغياب أي دور للولايات المتحدة التي كانت شريكة موسكو في اتفاقات هدن سابقة لم تصمد، تشهد بعض الجبهات وتحديداً في ريف دمشق خروقات متكررة.
ويقول عبد الرحمن إنه على "رغم الخروقات هناك إصرار من تركيا وروسيا على أن تبقى الهدنة على قيد الحياة".
ويستثني الاتفاق التنظيمات المصنفة "إرهابية" وعلى رأسها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وتصر موسكو ودمشق على أن الاتفاق يستثني أيضاً جبهة فتح الشام، وهو ما تنفيه الفصائل التي تؤكد بدورها إنه لا وجود لمقاتلي فتح الشام في وادي بردى.
ويزيد هذا التباين من صعوبة تثبيت الهدنة بسبب وجود فتح الشام ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق عدة أبرزها محافظة إدلب (شمال غرب) أبرز معقل متبق للفصائل بعد خسارتها مدينة حلب الشهر الماضي.