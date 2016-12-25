"داعش" يتوقف عن دفع أجور عناصره في الموصل

نشرت صحيفة "الديلي تليغراف" البريطانية، الجمعة، تقريراً قالت فيه أن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) توقف عن دفع أجور مقاتليه في مدينة الموصل شمال العراق.

وبحسب التقرير، فإن مسلحي التنظيم يحصلون عادة على قرابة 350 دولاراً شهرياً، لكن المعلومات تفيد بأن هذه الأجور توقفت خلال الأسابيع الأخيرة.

وتوقعت الصحيفة، أن تكون المشاكل المالية التي يعاني منها التنظيم المتشدد جراء تكثيف الغارات الجوية على بنيته التحتية النفطية في سوريا والعراق والمعارك الكبيرة التي يخوضها مسلحوه في كلا البلدين، وراء توقفه عن دفع رواتب عناصره في الموصل.

ونقلت الديلي تليغراف عن أحد سكان الموصل قوله، إن "الجهاديين لجأوا إلى تهريب العائلات خارج المدينة مقابل الحصول على رشى لا تزيد في بعض الأحيان عن 25 ألف دينار (ما يعادل 21 دولاراً)".

وأشار التقرير إلى أن حوالي 100 ألف شخص فروا من الموصل منذ أن بدأت القوات الحكومية حملة واسعة لاستعادة السيطرة على المدينة في منتصف أكتوبر، لكن التقديرات تشير إلى أن حوالي مليون شخص يعيشون في ظروف مزرية داخلها حتى الآن.

وقال شخص آخر يقيم في الموصل لديلي تليغراف، إن التنظيم "لديه كميات كبيرة من الطعام لكنه يضن بها على المدنيين".