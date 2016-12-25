دمرت مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، مخبأين للإرهابيين و28 قنبلة ومدفعا تقليدي الصنع في كل من عين الدفلى والبويرة بالناحية العسكرية الأولى، فيما تم إيقاف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بباتنة.
وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من ورقلة وجانت بالناحية العسكرية الرابعة، أوقفت 8 مهربين وضبطت شاحنة محملة بـ 9740 هاتفا نقالا و300 كاميرا مراقبة وسيارتين رباعيتي الدفع و264 كيلوغراما من المواد الغذائية وكمية من زيت المائدة.
وحجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني و مصالح الجمارك بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، في عمليات متفرقة 179 كلغ من الكيف المعالج و1050 وحدة من مختلف المشروبات.
وبكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، أحبط عناصر حرس الحدود محاولات تهريب كمية كبيرة من الوقود تُقدر بـ 17652 لتر، فيما تم حجز مركبتين.
من جهة أخرى، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمال رأس فالكون بوهران بالناحية العسكرية الثانية.
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تدمير مخبأين للإرهابيين و28 قنبلة تقليدية بعين الدفلى والبويرة
الشروق أون لاين
دمرت مفارز تابعة للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، مخبأين للإرهابيين و28 قنبلة ومدفعا تقليدي الصنع في كل من عين الدفلى والبويرة بالناحية العسكرية الأولى، فيما تم إيقاف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بباتنة.
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وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بكل من ورقلة وجانت بالناحية العسكرية الرابعة، أوقفت 8 مهربين وضبطت شاحنة محملة بـ 9740 هاتفا نقالا و300 كاميرا مراقبة وسيارتين رباعيتي الدفع و264 كيلوغراما من المواد الغذائية وكمية من زيت المائدة.
وحجزت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني و مصالح الجمارك بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، في عمليات متفرقة 179 كلغ من الكيف المعالج و1050 وحدة من مختلف المشروبات.
وبكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة، أحبط عناصر حرس الحدود محاولات تهريب كمية كبيرة من الوقود تُقدر بـ 17652 لتر، فيما تم حجز مركبتين.
من جهة أخرى، أحبطت وحدة لحراس الشواطئ محاولة هجرة غير شرعية لـ 11 شخصا، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع شمال رأس فالكون بوهران بالناحية العسكرية الثانية.