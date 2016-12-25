طلب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بأن يصبح ناضجاً ويترك الطفولية.
وقال بايدن موجهاً نصيحة لترامب، خلال مقابلة بثتها شبكة "PBS" التلفزيونية، مساء الخميس: "يجب أن تنضج يا دونالد، حان الوقت لتكون بالغاً؛ أنت رئيس". وذلك تعليقاً على التغريدات التي ينشرها ترامب، على حسابه الشخصي في موقع تويتر.
وكان ترامب وصف في وقت سابق، الخميس، على تويتر، زعيم الديمقراطيين في الكونغرس، تشاك شومر، بأنه "مهرج".
وتابع بايدن: "حان الوقت لتفعل شيئاً. أظهر لنا ما أنت قادر عليه".
ووصف بايدن، تصريحات ترامب، بعدم الثقة بالاستخبارات الأمريكية بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".
وفي وقت سابق أعرب ترامب، الذي سيستلم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً في 20 جانفي الجاري، عن عدم ثقته بالاستخبارات الأمريكية، التي ادعت بأن عملاء روس تدخلوا وأثروا في نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة لصالحه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1"حراقة" جزائريون يحتجّون في "سبتة" الإسبانية مطالبين بالترحيل
2الإستخبارات الفرنسية تصنف بلمختار كأخطر إرهابي في العالم
3قاتل الشهيد التونسي محمد الزواري.. مولود في 1993!
4القوات الأمريكية تسمح بإطالة اللحية وارتداء الحجاب
5مجلس النواب الأمريكي يدين الأمم المتحدة دفاعا عن إسرائيل
Français English
الرأي
سلطان بركاني
وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا
سليم قلالة
ثورة في الفكر.. لا "ثورة" في الشوارع!
معلومي ياسين
رسالة جيل ماجر للفوز بكأس إفريقيا
عبد الناصر
"نورية" قالت و"بن غبريط" ستقول!
عمار يزلي
التحكُّم في الحكم
محمد الهادي الحسني
أحمد رضا حوحو
جمال لعلامي
الهنا غلب الغنى!
صالح عوض
هل تملأ مصر الفراغ
حبيب راشدين
بوتن "حامل صليب" لغرب مهدد بالانقراض
حسان زهار
هل استرجعت الدولة السورية سيادتها فعلا على حلب؟
الفيديو
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
بايدن لترامب: أنضج يا دونالد.. حان الوقت لتكون بالغاً
وكالات - الشروق أونلاين
طلب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بأن يصبح ناضجاً ويترك الطفولية.
تغطيات ذات صلة
مقتل أربعة أفغان في زلزال هز جنوب إيران
33 قتيلاً في شغب جديد في سجن في البرازيل
"داعش" يتوقف عن دفع أجور عناصره في الموصل
قوات مدعومة من أمريكا تنتزع قلعة سورية من "داعش"
المبعوثة الأممية لميانمار ستحقق في أعمال العنف ضد الروهينغا
وقال بايدن موجهاً نصيحة لترامب، خلال مقابلة بثتها شبكة "PBS" التلفزيونية، مساء الخميس: "يجب أن تنضج يا دونالد، حان الوقت لتكون بالغاً؛ أنت رئيس". وذلك تعليقاً على التغريدات التي ينشرها ترامب، على حسابه الشخصي في موقع تويتر.
وكان ترامب وصف في وقت سابق، الخميس، على تويتر، زعيم الديمقراطيين في الكونغرس، تشاك شومر، بأنه "مهرج".
وتابع بايدن: "حان الوقت لتفعل شيئاً. أظهر لنا ما أنت قادر عليه".
ووصف بايدن، تصريحات ترامب، بعدم الثقة بالاستخبارات الأمريكية بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".
وفي وقت سابق أعرب ترامب، الذي سيستلم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً في 20 جانفي الجاري، عن عدم ثقته بالاستخبارات الأمريكية، التي ادعت بأن عملاء روس تدخلوا وأثروا في نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة لصالحه.