بايدن لترامب: أنضج يا دونالد.. حان الوقت لتكون بالغاً

طلب نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بأن يصبح ناضجاً ويترك الطفولية.

وقال بايدن موجهاً نصيحة لترامب، خلال مقابلة بثتها شبكة "PBS" التلفزيونية، مساء الخميس: "يجب أن تنضج يا دونالد، حان الوقت لتكون بالغاً؛ أنت رئيس". وذلك تعليقاً على التغريدات التي ينشرها ترامب، على حسابه الشخصي في موقع تويتر.

وكان ترامب وصف في وقت سابق، الخميس، على تويتر، زعيم الديمقراطيين في الكونغرس، تشاك شومر، بأنه "مهرج".

وتابع بايدن: "حان الوقت لتفعل شيئاً. أظهر لنا ما أنت قادر عليه".

ووصف بايدن، تصريحات ترامب، بعدم الثقة بالاستخبارات الأمريكية بأنها "غير مسؤولة وخطيرة".

وفي وقت سابق أعرب ترامب، الذي سيستلم رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً في 20 جانفي الجاري، عن عدم ثقته بالاستخبارات الأمريكية، التي ادعت بأن عملاء روس تدخلوا وأثروا في نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة لصالحه.