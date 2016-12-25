حبس اثنين منهم والثالث في حالة فرار توقيف المعتدين على الرعايا الصينيين بباب الزوار

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف المتورطين في أحداث الاعتداء على الرعايا الصينيين بحي بوسحاقي بباب الزوار وسرقة ممتلكاتهم.

وأكد بيان لمصالح أمن ولاية الجزائر، الجمعة، أن مصالح الأمن الولائي ألقت القبض على متورطين في أعمال الشغب والفوضى والاستيلاء على ممتلكات الرعايا الصينيين القاطنين بحي بوسحاقي ببلدية باب الزوار، ويتعلق الأمر بشخصين مشتبه فيهما ووجود الثالث في حالة فرار.

وأوضح البيان، أنه على إثر تسجيل عملية سرقة لكمية من الحقائب الجلدية اليدوية وسرقة مركبة تحت طائلة التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء لصاحبها من جنسية صينية يقطن بنفس الحي، سارعت عناصر الشرطة في نفس ليلة الاعتداء الموافقة ليوم الاثنين 2 جانفي الجاري لحماية المتضررين وبسط الأمن والاستقرار.

وتمكنت عناصر الأمن من استرجاع كافة المسروقات وكذا السيارة، حيث تبين أن المشتبه فيهم حاولوا إثارة الترهيب بالأسلحة البيضاء مستهدفين المحلات التجارية للبيع بالجملة التابعة للرعايا الصينيين بحي بوسحاقي، حيث توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية شخصين من المدبرين والمنفذين للجرم، وفقا لذات البيان.

وأكدت ذات المصالح في بيانها، أنه فيما يبقى مشتبه فيه ثالث في حالة فرار، فقد تم تقديم المشتبه فيهما على وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حيث أمر بإيداعهما الحبس المؤقت بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض السطو على الممتلكات السرقة بالكسر لمحل تجاري سرقة مركبة "مسترجعة" والتخريب العمدي لملك الغير مع توافر ظروف الليل، التعداد واستعمال أقنعة للتخفي.