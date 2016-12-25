مقتل أربعة أفغان في زلزال هز جنوب إيران

قال التلفزيون الإيراني، إن زلزالاً هز إقليم فارس في جنوب البلاد، الجمعة، وأسفر عن مقتل أربعة عمال أفغان وإن السلطات بدأت عملية بحث عن ضحايا آخرين في المنطقة الجبلية قليلة السكان، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، إن الزلزال بقوة 5.3 درجة ووقع فجراً وكان مركزه على بعد 53 كيلومتراً جنوب غربي مدينة جهرم. وقالت وسائل إعلام إيرانية، إن قوة الزلزال 5.1 درجة.

وذكر التلفزيون الرسمي: "أربعة أفغان يعيشون ويعملون في مزرعة لقوا حتفهم في قرية سيف أباد قرب بلدة خنج".

وقال مختار عباسي حاكم إقليم فارس للتلفزيون الرسمي، إن عمال إنقاذ ينقبون في منطقة الزلزال بحثاً عن أي ضحايا.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، إن ثلاثة أصيبوا في قرية تشارتالا ونقلوا إلى المستشفى ثم غادروها في وقت لاحق.

وتقع إيران على صدع زلزالي ما يعرضها لهزات متكررة. وفي 2003 قتل 31 ألف شخص على الأقل في زلزال بقوة 6.6 درجة أدى إلى تدمير مدينة بام التاريخية.