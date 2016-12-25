اعتداء جديد يهزّ الولايات المتحدة الأمريكية فلوريدا: 3 قتلى و6 جرحى في إطلاق نار

لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح 6 آخرين، مساء الجمعة، في إطلاق نار بمطار "فورت لودرديل" في مقاطعة "فلوريدا" الأمريكية.

استنادا إلى ما ذكرته عدة قنوات تليفزيونية ووكالات أنباء، فإنّ إطلاق النار حصل في منطقة استقبال الحقائب بالمطار المذكور، وتسبب في حصيلة أولية عن مقتل 3 أشخاص وجرح 6 آخرين، في وقت أعلنت حالة الطوارئ، بينما ذكرت قناة "الجزيرة" إنّ الشرطة الأمريكية أعلنت عن اعتقال المسلح الذي أطلق النار.