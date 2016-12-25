اعتداء جديد يهزّ الولايات المتحدة الأمريكية

فلوريدا: 3 قتلى و6 جرحى في إطلاق نار

date 2017/01/06 views 89 comments 0
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icon-writer كامل الشيرازي + الوكالات

لقي 3 أشخاص مصرعهم وجرح 6 آخرين، مساء الجمعة، في إطلاق نار بمطار "فورت لودرديل" في مقاطعة "فلوريدا" الأمريكية.

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استنادا إلى ما ذكرته عدة قنوات تليفزيونية ووكالات أنباء، فإنّ إطلاق النار حصل في منطقة استقبال الحقائب بالمطار المذكور، وتسبب في حصيلة أولية عن مقتل 3 أشخاص وجرح 6 آخرين، في وقت أعلنت حالة الطوارئ، بينما ذكرت قناة "الجزيرة" إنّ الشرطة الأمريكية أعلنت عن اعتقال المسلح الذي أطلق النار.   

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