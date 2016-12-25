آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
-
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
-
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
-
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
-
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
-
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
-
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
-
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
-
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
-
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
ضبط وهو بصدد نقله إلى خارج مخزن المصلحة
مسؤول بمستشفى متهم بسرقة غذاء مرضى السرطان بقسنطينة
اهتز المستشفى الجامعي ابن باديس بقسنطينة، ليلة الخميس، على وقع فضيحة من العيار الثقيل، عندما ضبط المدير العام للمستشفى، عند الساعة السادسة مساء، موظف برتبة المسؤول الأول عن مستشفى النهار الخاص بمرضى السرطان، متلبسا بنقل كمية معتبرة، من مختلف المواد الغذائية المسروقة من مخزن المستشفى، على متن سيارته الخاصة، إلى خارج أسوار المستشفى.
وبحسب المدير العام للمستشفى كمال بن يسعد، فإنه وبعد تلقيه معلومات بشأن قيام المسؤول المعني بسرقة كمية معتبرة من المواد الغذائية المخصصة لطهي الوجبات الغذائية للمرضى الذين يعانون من المرض الخبيث، المقيمين في مختلف المصالح الاستشفائية، قام بنصب كمين للموظف المعني، ليتم توقيف سيارته بمدخل المستشفى، وبعد تفقدها من طرف أعوان الأمن بحضور المعني والمدير العام للمستشفى، تبيّن أنها محمّلة بكمية هامة من المواد الغذائية المختلفة من لحوم بيضاء وحمراء وكميات من زيت الطهي، ودهون وفاكهة، ليتم عل الفور الاتصال بعناصر الشرطة الذين حضروا إلى عين المكان لمعاينة السيارة وما كان فيها من سلع مسروقة، ليتم التحفظ عليها داخل المستشفى، فيما تم توقيف الفاعل واقتياده للتحقيق معه، بعد أن رفعت إدارة المستشفى شكوى رسمية ضده تتهمه فيها بالسرقة وخيانة الأمانة.
وكشف، كمال بن يسعد، المدير العام للمستشفى الجامعي بقسنطينة لـ "الشروق" أنها ليست المرّة الأولى التي يتم فيها اكتشاف عمليات السرقة المتكررة في المطعم، كما هو الشأن لبعض المصالح الاستشفائية الأخرى، التي تطال عتادها وتجهيزاتها الطبية بعض الأعمال التخريبية، من طرف بعض العمال الموظفين، آخرها حادثة قيام موظف في مصلحة الأشعة بتخريب جهاز الكشف بالأشعة عمدا، إلاّ أن كاميرا المراقبة كشفت فعلته ليتم توقيفه وإحالته على التحقيق القضائي، شأنه في ذلك شأن العديد من الحالات التي كشفتها كاميرات المراقبة وكذا الزيارات الفجائية في ساعات مبكرة من الصباح أو في ساعات متأخرة من الليل، إلى المصالح الاستشفائية، والتي كانت تكلل في كل مرّة بإصدار جملة من القرارات العقابية التي طالت أطباء وأساتذة في الطب وموظفين بسطاء وحتى نواب المدير، وانتهاء بمسؤول عن مستشفى النهار الخاص بمرضى السرطان.
Skaff - AffreVille2017/01/06 على 21:141
الله يكثر من مثالك يا سيدي المدير، أنت إبن الجزائر البار لوطنه، أعانك الله لتطهير هؤلاء الحثالة، و الله شيء عجيب داي الحرام لولادو ، و كي كاش ما يصرالهم يقول أنا شا درت في حياتي، الله يحرقهم في الدنيا قبل الآخرة اللي يخدم هاذ الخدمة الشيطانية، تقول السبيطار ورثو على جدودو.
سرقة المرضى و العجزة و التلاميذ و الطلبة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟2017/01/06 على 21:172
و أخيرا,,,, إنتظرت خبر من هذا النوع لأكثر من 30 سنة,, و أنا أتمنى أن يتم فضح مثل هؤلاء الناس، يسرقون الأدوية القطن الحقن ....الدواء لحمر؟؟؟ أكل النوافس و مرضى السرطان.....!!!! يا رب و افضحهم... يا ناس إفضحوهم.... و كفى تحجج "بسرقة الآخرين للملايير يعني ماذا زوج كيلو لحم"... عند الله السرقة سرقة و ما أدراك ما سرقة مريض، سرقة دوائه و أكله معناها تعذيبه و قتله.... و ما أدراك ما تعذيب النفس و قتل النفس!!!!إفضحوا سارقي الضعفاء إفضحوهم و اكشفوهم بالأسماء,,,, هذه الآفات الإجتماعية من مسؤولية المجتمع,,,
2017/01/06 على 21:223
يجب مراجعة التدرج في المسؤولية في المستشفيات و القضاء على تفرعن أصحاب البيسطو من أعوان الأمن و النظافة و أعوان الإدارة..... يجب القضاء على الظاهرة "الجزائرية" التي تقض أن يكون ممرض رئيس قسم و يتحكم في أساتذة الطب و الأطباء.... هذا غير معقول هذا جنوني,,,,,,,,,,,,,,,,, يجب إرساء قواعد احترام الأكبر مكانة و عِلم,,,,,,,,,, و إلا لن نخرج من الوضعية السحيقة لمستشفياتنا,
ثم يجب تشجيع فضح السراقين يجب فضح السراق بالصوت و الصورة
برافو مدير مستشفى قسنطينة.... الشكر الجزيل لك,,,, حفظك الله و أكثر من أمثالك