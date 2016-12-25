أطلقت الجمعية الوطنية للوعي والتنمية، مبادرة وطنية "الأمن قبل الخبز"، وقد خصصت صفحة عبر الفاسبوك للتواصل مع أكبر شريحة من الشباب الجزائري، وهي نداء أيضا لتعبئة المجتمع المدني، قصد التصدي للدعاوى المغرضة والتي تهدف لزعزعة أمن الجزائر.
وقال رئيس الجمعية، الأستاذ عبد الكريم عبيد، إن قولبة المطالب الاجتماعية في القالب السياسي بهدف تحقيق مطالب شخصية ومطامح ضيقة، قد تزرع الفوضى والبلبلة في البلاد، في وقت يجب أن نعطي حسبه أهمية للاستقرار الأمني على حساب الاقتصاد والسياسة.
وأكد أن جمعية الوعي والتنمية ستتصدى لذلك من خلال توعية الشباب الذي هو حسبه، الوقود للنوايا السيئة التي تواجهها الأوطان العربية، وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي أحسن وسيلة اليوم لتعبئة الرأي العام الشبابي، وجعله مناهضا للجهات التي تريد خلق البلبلة والفوضى والشك من أجل مكاسب سياسية وتموقعات فقدتها في صراعات لا تخدم الوطن الجزائري حاليا، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
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مبادرة "الأمن قبل الخبز".. دعوة للشباب عبر الفايسبوك للتحلي باليقظة
وهيبة سليماني
أطلقت الجمعية الوطنية للوعي والتنمية، مبادرة وطنية "الأمن قبل الخبز"، وقد خصصت صفحة عبر الفاسبوك للتواصل مع أكبر شريحة من الشباب الجزائري، وهي نداء أيضا لتعبئة المجتمع المدني، قصد التصدي للدعاوى المغرضة والتي تهدف لزعزعة أمن الجزائر.
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وقال رئيس الجمعية، الأستاذ عبد الكريم عبيد، إن قولبة المطالب الاجتماعية في القالب السياسي بهدف تحقيق مطالب شخصية ومطامح ضيقة، قد تزرع الفوضى والبلبلة في البلاد، في وقت يجب أن نعطي حسبه أهمية للاستقرار الأمني على حساب الاقتصاد والسياسة.
وأكد أن جمعية الوعي والتنمية ستتصدى لذلك من خلال توعية الشباب الذي هو حسبه، الوقود للنوايا السيئة التي تواجهها الأوطان العربية، وأضاف أن مواقع التواصل الاجتماعي أحسن وسيلة اليوم لتعبئة الرأي العام الشبابي، وجعله مناهضا للجهات التي تريد خلق البلبلة والفوضى والشك من أجل مكاسب سياسية وتموقعات فقدتها في صراعات لا تخدم الوطن الجزائري حاليا، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.