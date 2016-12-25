تشارك فيه 12 فرقة من 8 ولايات دار العرش بالصحاريح بالبويرة يحتضن المهرجان الوطني لمسرح الهواة

تحت شعار "أعطني مسرحا أعطك شعبا مثقفا" تنطلق ابتداء من يوم 10 إلى غاية 14 جانفي الجاري فعاليات المهرجان الوطني لمسرح الهواة في طبعته الأولى وذلك بدار العرش ببلدية الصحاريج بولاية البويرة، والذي ينظمه مكتب جمعية نشاطات هواء الطلق وتبادل الشباب بالصحاريج بالتنسيق مع مديرية الثقافة لولاية البويرة ومديرية الشبيبة والرياضة والمجلس الشعبي البلدية، ويشارك في المهرجان 12 فرقة من ولايات وهران، بجاية، سطيف، ام البواقي ، غرداية، تيزي وزو وغيرها.

وينتظر أن تفتتح فعاليات المهرجان الوطني الأول لمسرح الهواة بالصحاريج بحضور والي البويرة، حيث يتم خلال اليوم الأول تقديم مسرحية اسريم اليوم الثامن في الأسبوع، بالإضافة الى أبيات شعرية وعروض موسيقية، كما تقدم في نفس اليوم مسرحية القلوب الثقافية "العب لعبك" اما خلال اليوم الثاني ينتظر تقديم مسرحية الرسالة ومسرحية سيزار بجاية ومسرحية اغبالو "العدالة العرجاء" ويختتم المهرجان بحفل فني ينشطه العديد من المطربين المعروفين بالمنطقة .