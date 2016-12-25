توقيف شاب أحرق الراية الوطنية وحرض على "التظاهر" بالبليدة

أوقفت مصالح الأمن بحي 1024 في البليدة، الخميس، شابا في العشرينات من عمره، بعد أن قام بإحراق الراية الوطنية واتهامه بتحريض المواطنين على التظاهر وغلق الطريق. ذات المصالح وبعد وصول معلومات تفيد بقيام شابين في العشرينات من عمرهما بحرق العلم الوطني وتحريض الشباب من أبناء حيهما على غلق الطريق والتظاهر، تنقلت إلى عين المكان وقامت بتوقيف واحد منهما بتهمة حرق الراية الوطنية والتحريض على الإخلال بالأمن وغلق الطريق بينما فر المطلوب الثاني إلى وجهة غير معروفة.

حيث ما يزال البحث جاريا عنه إلى حد كتابة هذه الأسطر. حيث تم تقديم المتهم الأول إلى قاضي التحقيق لدى محكمة البليدة، هذا الأخير أمر بإيداعه الحبس المؤقت في انتظار محاكمته بجناية حرق العلم الوطني. وللإشارة فقد فتحت مصالح الدرك الوطني التابعة للمنطقة تحقيقا بحثا عن المحرضين، الذين قاموا بأعمال شغب تخللها غلق الطريق الوطني رقم1 الرابط بين البليدة والعاصمة، حيث تم التعرف على بعض المحرضين.