حجز 15 طنا من الموز المهرب من تونس بسوق أهراس

تمكنت فرقة الجمارك المتعددة المهام بسوق أهراس، الخميس، وعلى مستوى الطريق الرابط بين بلديات مداوروش وتارقالت وأم العظايم وتحديدا بالمنطقة المسماة الداموس، من إحباط عملية تهريب كمية معتبرة من فاكهة الموز القادمة من تونس التي قدرتها ذات المصالح بنحو 15 طنا، كانت على متن شاحنة صغيرة محملة في علب كرتونية من دون أن تحمل وسما نظاميا يحدد اسم المستورد، ما يشكك في نوعيتها وطريقة تسويقها.

العملية تمت باستغلال عناصر الجمارك معلومات حول عملية تهريب فاكهة الموز الذي أصبح البضاعة الأولى في التهريب، ليتم توقيف المركبة وبعد تفتيشها عثر على الكمية السالفة الذكر، أين تم حجز البضاعة والمركبة وتسليمهما للجهات المعنية ومتابعة المخالف أمام العدالة.