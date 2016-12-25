رئيس المجلس الوطني للآداب والفنون يطمئن عائلة الفنان.. بن دعماش: بطاقة نوبلي فاضل جاهزة وسنسلّمها له في منزله

أكدّ رئيس المجلس الوطني للآداب والفنون عبد القادر بن دعماش أنّ "بطاقة الفنان" الخاصة بالموسيقار نوبلي فاضل منجزة وجاهزة وستسلّم له في بيته في القريب العاجل. وأشار أنّ تكريمه من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف يعد التفاتة له ولبقية الفنانين الجزائريين، ويبقى نوبلي فاضل أحد عمالقة الفن في الجزائر.

وقال بن دعماش في تصريح لـ"الشروق" أنّ بطاقة الفنان الخاصة بالموسيقار والملحن نوبلي فاضل جاهزة والمجلس الوطني للآداب والفنون سيسلّمها له في منزله بشرشال هذه الأيام. ولفت بن دعماش أنّه اتفق مع جمال شقيق نوبلي فاضل على موعد تسليمها ولا يوجد أي مشكل في هذا الجانب. وأكدّ بن دعماش أنّ نوبلي فاضل عنوان الفن وعملاق الفن الجزائري وفخر الجزائر.

وطمأن بن دعماش عائلة نوبلي فاضل عقب الاستياء الذي عبرّت عنه خلال تكريمه سهرة الخميس بقصر الثقافة من طرف الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بخصوص منح نوبلي درعا تكريميا وفي الوقت نفسه لا يملك "بطاقة فنان".