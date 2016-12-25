اختفاء غامض لمدير مدرسة بتبسة

استنفرت عائلة بوخلوط، المقيمة بمدينة الشريعة بولاية تبسة، كل أبنائها وجيرانها والأسرة التربوية، بحثا عن مدير المدرسة الابتدائية المسماة بجن على إسم المنطقة والتي تبعد بـ15 كلم عن الشريعة، السيد بوجمعة بوخلوط، والذي اختفى عن الأنظار منذ الاربعاء الماضي، حيث انقطع الاتصال بينه وبين أسرته، حيث أكد ابنه إسماعيل، في اتصال له بالشروق، أن والده البالغ من العمر 50 سنة، يتمتع بسمعة جيدة، وليس له خلاف مع أي شخص، ولم يسبق له في حياته وأن سمع عن مجرد مناوشات أو سوء تفاهم بينه وبين أي كان، وحتى علاقته بالأساتذة والتلاميذ وأوليائهم في منتهى الاحترام، حيث خرج من المنزل يوم الأربعاء الماضي بعد وجبة الغداء، في حدود الساعة الثانية زوالا، وقد شاهده أحد الأشخاص برفقة 3 شبان غير معروفين في المنطقة، تجهل هويتهم وطبيعتهم، على متن سيارته من نوع لوغان.

وفي المساء لما تأخرت عودته، كما قال الابن للشروق ، بدأنا نتصل به إلا أن هاتفه ظل مغلقا، ولا يردّ وهو أمر غير معتاد من والدنا كما قال الإبن الذي أضاف "اتصلنا بالمصالح الأمنية، وبلغناهم بالاختفاء"، مؤكدا أنه من يوم الاربعاء، وأفراد الأسرة والجيران، لم يعودوا إلى منازلهم، حيث بحثوا عنه بمختلف الأماكن، خاصة بمحيط الجبال القريبة بالمنطقة، ليبقى مصير الأب مجهولا وأسرته المشكلة من ثلاثة أولاد وابنتين، في حيرة كبيرة يأملون عودة والدهم سالما لم يمسسه أي مكروه.