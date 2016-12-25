استنفرت عائلة بوخلوط، المقيمة بمدينة الشريعة بولاية تبسة، كل أبنائها وجيرانها والأسرة التربوية، بحثا عن مدير المدرسة الابتدائية المسماة بجن على إسم المنطقة والتي تبعد بـ15 كلم عن الشريعة، السيد بوجمعة بوخلوط، والذي اختفى عن الأنظار منذ الاربعاء الماضي، حيث انقطع الاتصال بينه وبين أسرته، حيث أكد ابنه إسماعيل، في اتصال له بالشروق، أن والده البالغ من العمر 50 سنة، يتمتع بسمعة جيدة، وليس له خلاف مع أي شخص، ولم يسبق له في حياته وأن سمع عن مجرد مناوشات أو سوء تفاهم بينه وبين أي كان، وحتى علاقته بالأساتذة والتلاميذ وأوليائهم في منتهى الاحترام، حيث خرج من المنزل يوم الأربعاء الماضي بعد وجبة الغداء، في حدود الساعة الثانية زوالا، وقد شاهده أحد الأشخاص برفقة 3 شبان غير معروفين في المنطقة، تجهل هويتهم وطبيعتهم، على متن سيارته من نوع لوغان.
وفي المساء لما تأخرت عودته، كما قال الابن للشروق ، بدأنا نتصل به إلا أن هاتفه ظل مغلقا، ولا يردّ وهو أمر غير معتاد من والدنا كما قال الإبن الذي أضاف "اتصلنا بالمصالح الأمنية، وبلغناهم بالاختفاء"، مؤكدا أنه من يوم الاربعاء، وأفراد الأسرة والجيران، لم يعودوا إلى منازلهم، حيث بحثوا عنه بمختلف الأماكن، خاصة بمحيط الجبال القريبة بالمنطقة، ليبقى مصير الأب مجهولا وأسرته المشكلة من ثلاثة أولاد وابنتين، في حيرة كبيرة يأملون عودة والدهم سالما لم يمسسه أي مكروه.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1توقيف المعتدين على الرعايا الصينيين بباب الزوار
2عتاد لـ"أونساج" قيمته نصف مليار يباع بثمن بخس في وهران
3توقيف شاب أحرق الراية الوطنية وحرض على "التظاهر" بالبليدة
4عودة الحركة والهدوء إلى ولايات بجاية والبويرة وبومرداس
5مبادرة "الأمن قبل الخبز".. دعوة للشباب عبر الفايسبوك للتحلي باليقظة
Français English
الرأي
عبد الوهاب بكلي
انتهاكات "حقوق الإنسان".. الوجه الآخر للاعدالة الدولية
سلطان بركاني
وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا
سليم قلالة
ثورة في الفكر.. لا "ثورة" في الشوارع!
معلومي ياسين
رسالة جيل ماجر للفوز بكأس إفريقيا
عبد الناصر
"نورية" قالت و"بن غبريط" ستقول!
عمار يزلي
التحكُّم في الحكم
محمد الهادي الحسني
أحمد رضا حوحو
جمال لعلامي
الهنا غلب الغنى!
صالح عوض
هل تملأ مصر الفراغ
حبيب راشدين
بوتن "حامل صليب" لغرب مهدد بالانقراض
الفيديو
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
اختفاء غامض لمدير مدرسة بتبسة
ب. دريد
استنفرت عائلة بوخلوط، المقيمة بمدينة الشريعة بولاية تبسة، كل أبنائها وجيرانها والأسرة التربوية، بحثا عن مدير المدرسة الابتدائية المسماة بجن على إسم المنطقة والتي تبعد بـ15 كلم عن الشريعة، السيد بوجمعة بوخلوط، والذي اختفى عن الأنظار منذ الاربعاء الماضي، حيث انقطع الاتصال بينه وبين أسرته، حيث أكد ابنه إسماعيل، في اتصال له بالشروق، أن والده البالغ من العمر 50 سنة، يتمتع بسمعة جيدة، وليس له خلاف مع أي شخص، ولم يسبق له في حياته وأن سمع عن مجرد مناوشات أو سوء تفاهم بينه وبين أي كان، وحتى علاقته بالأساتذة والتلاميذ وأوليائهم في منتهى الاحترام، حيث خرج من المنزل يوم الأربعاء الماضي بعد وجبة الغداء، في حدود الساعة الثانية زوالا، وقد شاهده أحد الأشخاص برفقة 3 شبان غير معروفين في المنطقة، تجهل هويتهم وطبيعتهم، على متن سيارته من نوع لوغان.
تغطيات ذات صلة
اختفاء غامض لمدير مدرسة بتبسة
حجز 15 طنا من الموز المهرب من تونس بسوق أهراس
توقيف شاب أحرق الراية الوطنية وحرض على "التظاهر" بالبليدة
توقف الانتاج بمركب تمييع الغاز بسكيكدة منذ أربعة أيام
شابة بسطيف تقتل أختها خلال قيامها بـ"رقيتها"
وفي المساء لما تأخرت عودته، كما قال الابن للشروق ، بدأنا نتصل به إلا أن هاتفه ظل مغلقا، ولا يردّ وهو أمر غير معتاد من والدنا كما قال الإبن الذي أضاف "اتصلنا بالمصالح الأمنية، وبلغناهم بالاختفاء"، مؤكدا أنه من يوم الاربعاء، وأفراد الأسرة والجيران، لم يعودوا إلى منازلهم، حيث بحثوا عنه بمختلف الأماكن، خاصة بمحيط الجبال القريبة بالمنطقة، ليبقى مصير الأب مجهولا وأسرته المشكلة من ثلاثة أولاد وابنتين، في حيرة كبيرة يأملون عودة والدهم سالما لم يمسسه أي مكروه.