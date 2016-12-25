تمكنت مصـالح الأمـن الحضري قورصو في بومرداس، من استرجاع ثلاث مركبات على التوالي وإرجاعها إلى أصحابها بعد عمليات سرقـة طالت هؤلاء.
فالقضية الأولى بدأت إثر شكوى أحد المواطنين الذي تقدم إلى مصالح الأمن الحضري للإبلاغ عن سرقة سيارته التي قام بركنها بالقرب من مقر إقامته من طرف مجهولين، تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات بتكثيف الأبحاث والتحري من طرف عناصر الشرطة الذين تمكنوا من إيجادها والقبض على السارق البالغ من العمر 20 سنة رفقة صديقه، والذي هو معروف بسوابقه العدلية، أين تم إيقافه وهو على متن تلك السيارة متجها إلى مدينة تيجلابين بالاعتماد على الطريق الاجتنابي بين البساتين، حيث قامت عناصر الشرطة بتحويلهما إلى المصلحة قصد مواصلة التحقيق الذي أفضى إلى استرجاع سيارة أخرى سرقت من شخص آخر، حيث كانت مركونة هي الأخرى بالقرب من مقر عمله.
وفي قضية أخرى، تمكنت عناصر الشرطة بقورصو من التفطن لسيارة كانت مركونة لمدة ثلاثة أيام بأحد أحياء مدينة قورصو، وبعد تفتيش المركبة تم تحويلها إلى المصالح المعنية ومن ثم تبليغ الضحية قصد تسليمها له، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتهم في قضية السرقة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أين صدر في حقه أمر إيداع بتهمة السرقة.
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كاهنة. إ
تمكنت مصـالح الأمـن الحضري قورصو في بومرداس، من استرجاع ثلاث مركبات على التوالي وإرجاعها إلى أصحابها بعد عمليات سرقـة طالت هؤلاء.
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فالقضية الأولى بدأت إثر شكوى أحد المواطنين الذي تقدم إلى مصالح الأمن الحضري للإبلاغ عن سرقة سيارته التي قام بركنها بالقرب من مقر إقامته من طرف مجهولين، تم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات بتكثيف الأبحاث والتحري من طرف عناصر الشرطة الذين تمكنوا من إيجادها والقبض على السارق البالغ من العمر 20 سنة رفقة صديقه، والذي هو معروف بسوابقه العدلية، أين تم إيقافه وهو على متن تلك السيارة متجها إلى مدينة تيجلابين بالاعتماد على الطريق الاجتنابي بين البساتين، حيث قامت عناصر الشرطة بتحويلهما إلى المصلحة قصد مواصلة التحقيق الذي أفضى إلى استرجاع سيارة أخرى سرقت من شخص آخر، حيث كانت مركونة هي الأخرى بالقرب من مقر عمله.
وفي قضية أخرى، تمكنت عناصر الشرطة بقورصو من التفطن لسيارة كانت مركونة لمدة ثلاثة أيام بأحد أحياء مدينة قورصو، وبعد تفتيش المركبة تم تحويلها إلى المصالح المعنية ومن ثم تبليغ الضحية قصد تسليمها له، بعد إتمام كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المتهم في قضية السرقة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس، أين صدر في حقه أمر إيداع بتهمة السرقة.