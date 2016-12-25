تستضيف مدينة مستغانم بداية من 10 جانفي القادم على غرار مدينة وهران جانبا هاما من فعاليات الطبعة التاسعة للمهرجان المسرح العربي تكريما لروح الفنان شهيد الخشبة "عزالدين مجوبي" من تنظيم الهيئة العربية للمسرح وبالتنسيق مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام .
حيث سطرت اللجنة المنظمة برئاسة الأمين العام للهيئة العربية، الدكتور عبد الله إسماعيل رفقة السيد لخضر بن تركي مدير عام ديوان الثقافة والإعلام مجموعة من فعاليات الثقافية تتضمن تقديم عروض مسرحية لفرق جامعية يحتفى بها لأول مرة في طبعة الجزائر بهدف دعم الحركة المسرحية على مستوى الجامعات العربية بإعتبارها خزانا لا يستهان به في مجال تأهيل الكوادر الفنية في شتى مجالات الإبداع الفني، حيث ستتنافس فرق تابعة لجامعات جزائرية على جوائز المسابقة بينها جامعة سيدي بلعباس، ومستغانم وهران وتمنراست وسكيكدة وتيزي وزو، بسكرة وسطيف، كما يتضمن برنامج مدينة مستغانم تقديم عروض مسرحية من المستوى الثاني والثالث لفرق عربية من مصر وسوريا وتونس وسلطنة عمان والسودان والجزائر، حيث ستحظى هذه العروض بمتابعة دقيقة من مختصين بهدف مساعدة الفنيين والممثليين على تحسين أداءاتهم الركحية وكذا تصحيح مسارات الإخراج المسرحي. وتعول الهيئة العربية للمسرح على تنويع برنامج التظاهرة الثقافية على خلفية تمديد عمر المهرجان من 6 أيام إلى 10 أيام لأول مرة، حيث سيشكل نشاط الورشات التكوينية حجر الأساس لهذه الطبعة الإستثنائية والمميزة، كما سبق وأن اعترف أمين عام الهيئة العربية، حيث تتطرق محاور الورش التكوينية لجوانب بارزة على غرار مهارات التمثيل من تنشيط الدكتور نادرة عمران من الأردن إلى جانب مفاهيم الإخراج تحت إشراف المخرج سليم صنهاجي من تونس، فضلا عن مواضيع هامة في عالم المسرح كالمسرح والتراث، المسرح والتغيير، المسرح لفئة المكفوفين والأطفال كتابة وإخراجا. ومن بين الورشات التكوينية التي إستقطبت إهتمام عدد من الكتاب المتوجين بجوائز النص المسرحي، من المنتظر أن يشارك ضمن نشاطات ورشة التأليف المسرحي لفائدة الكبار الكاتب أمحمد ديدة، مريم علاق، إبراهيم خليل حمام، إسمهان منور، محمد أمين كراس والكاتب عبد الرحمن بن أحمد قاسم، وبالنسبة للنصوص المسرحية الموجهة للأطفال فقد وجهت لجنة التنظيم دعوة المشاركة لتنشيط ورشة النص المسرحي لعشرة كتاب بينهم دغدوغ محمد العربي، وبغدالي نبيلة، حفيظة ميمي، كنزة مباركي، محمد بشير دادي، حاتم كعب، محمد السعيد الراشدي، جميلة يحياوي ودحو فروج والكاتب حجايجي سها .
وهذا وتشهد التظاهرة تنظيم ندوات فكرية يؤطرها أساتذة من الجزائر على غرار الأستاذ عبد الناصر خلاف تتناول أساسا المسارات الفني لشهيدي الخشبة،عبد القادر علولة وعزالدين مجوبي.
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بمناسبة الطبعة التاسعة لمهرجان المسرح العربي
مستغانم تخلد مسارات الشهيدين علولة ومجوبي
العربي بن زيدان
تستضيف مدينة مستغانم بداية من 10 جانفي القادم على غرار مدينة وهران جانبا هاما من فعاليات الطبعة التاسعة للمهرجان المسرح العربي تكريما لروح الفنان شهيد الخشبة "عزالدين مجوبي" من تنظيم الهيئة العربية للمسرح وبالتنسيق مع الديوان الوطني للثقافة والإعلام .
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حيث سطرت اللجنة المنظمة برئاسة الأمين العام للهيئة العربية، الدكتور عبد الله إسماعيل رفقة السيد لخضر بن تركي مدير عام ديوان الثقافة والإعلام مجموعة من فعاليات الثقافية تتضمن تقديم عروض مسرحية لفرق جامعية يحتفى بها لأول مرة في طبعة الجزائر بهدف دعم الحركة المسرحية على مستوى الجامعات العربية بإعتبارها خزانا لا يستهان به في مجال تأهيل الكوادر الفنية في شتى مجالات الإبداع الفني، حيث ستتنافس فرق تابعة لجامعات جزائرية على جوائز المسابقة بينها جامعة سيدي بلعباس، ومستغانم وهران وتمنراست وسكيكدة وتيزي وزو، بسكرة وسطيف، كما يتضمن برنامج مدينة مستغانم تقديم عروض مسرحية من المستوى الثاني والثالث لفرق عربية من مصر وسوريا وتونس وسلطنة عمان والسودان والجزائر، حيث ستحظى هذه العروض بمتابعة دقيقة من مختصين بهدف مساعدة الفنيين والممثليين على تحسين أداءاتهم الركحية وكذا تصحيح مسارات الإخراج المسرحي. وتعول الهيئة العربية للمسرح على تنويع برنامج التظاهرة الثقافية على خلفية تمديد عمر المهرجان من 6 أيام إلى 10 أيام لأول مرة، حيث سيشكل نشاط الورشات التكوينية حجر الأساس لهذه الطبعة الإستثنائية والمميزة، كما سبق وأن اعترف أمين عام الهيئة العربية، حيث تتطرق محاور الورش التكوينية لجوانب بارزة على غرار مهارات التمثيل من تنشيط الدكتور نادرة عمران من الأردن إلى جانب مفاهيم الإخراج تحت إشراف المخرج سليم صنهاجي من تونس، فضلا عن مواضيع هامة في عالم المسرح كالمسرح والتراث، المسرح والتغيير، المسرح لفئة المكفوفين والأطفال كتابة وإخراجا. ومن بين الورشات التكوينية التي إستقطبت إهتمام عدد من الكتاب المتوجين بجوائز النص المسرحي، من المنتظر أن يشارك ضمن نشاطات ورشة التأليف المسرحي لفائدة الكبار الكاتب أمحمد ديدة، مريم علاق، إبراهيم خليل حمام، إسمهان منور، محمد أمين كراس والكاتب عبد الرحمن بن أحمد قاسم، وبالنسبة للنصوص المسرحية الموجهة للأطفال فقد وجهت لجنة التنظيم دعوة المشاركة لتنشيط ورشة النص المسرحي لعشرة كتاب بينهم دغدوغ محمد العربي، وبغدالي نبيلة، حفيظة ميمي، كنزة مباركي، محمد بشير دادي، حاتم كعب، محمد السعيد الراشدي، جميلة يحياوي ودحو فروج والكاتب حجايجي سها .
وهذا وتشهد التظاهرة تنظيم ندوات فكرية يؤطرها أساتذة من الجزائر على غرار الأستاذ عبد الناصر خلاف تتناول أساسا المسارات الفني لشهيدي الخشبة،عبد القادر علولة وعزالدين مجوبي.