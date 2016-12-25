قال أحد السكان وجندي، إن دوي إطلاق نار كثيف تردد في وقت مبكر من صباح السبت، قرب القاعدة العسكرية الرئيسية في بواكي ثاني أكبر مدن ساحل العاج، حيث قام جنود ساخطون بانتفاضة، يوم الجمعة، بسبب الرواتب والمكافآت.
وقال الساكن ويدعى كونان بنوا لوكالة رويترز للأنباءعبر الهاتف: "إطلاق النار كثيف جداً الآن عند الكتيبة الثالثة. أنا بالجوار وأسمعه كما لو كان بجانبنا". وكان بالإمكان سماع صوت الطلقات عبر الهاتف.
ويسيطر الجنود المارقون على المدينة التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة منذ أن اتخذوا مواقع عند نقاط الدخول الرئيسية، في ساعة مبكرة يوم الجمعة.
وأرسل الجيش تعزيزات إلى بواكي، لكن وزير الدفاع قال في بيان في وقت متأخر ليل الجمعة، إن الحكومة مستعدة للاستماع إلى مطالب الجنود.
ولم يتضح سبب إطلاق النار، لكن أحد المشاركين في الانتفاضة قال، إن الجنود رصدوا تحركات مريبة خارج القاعدة.
وحدثت وقائع مماثلة في مدينتين رئيسيتين أخريين يوم الجمعة مع انتشار التمرد فيما يبدو.
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إطلاق نار كثيف في ثاني أكبر مدن ساحل العاج
وكالات - الشروق أونلاين
قال أحد السكان وجندي، إن دوي إطلاق نار كثيف تردد في وقت مبكر من صباح السبت، قرب القاعدة العسكرية الرئيسية في بواكي ثاني أكبر مدن ساحل العاج، حيث قام جنود ساخطون بانتفاضة، يوم الجمعة، بسبب الرواتب والمكافآت.
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وقال الساكن ويدعى كونان بنوا لوكالة رويترز للأنباءعبر الهاتف: "إطلاق النار كثيف جداً الآن عند الكتيبة الثالثة. أنا بالجوار وأسمعه كما لو كان بجانبنا". وكان بالإمكان سماع صوت الطلقات عبر الهاتف.
ويسيطر الجنود المارقون على المدينة التي يسكنها حوالي نصف مليون نسمة منذ أن اتخذوا مواقع عند نقاط الدخول الرئيسية، في ساعة مبكرة يوم الجمعة.
وأرسل الجيش تعزيزات إلى بواكي، لكن وزير الدفاع قال في بيان في وقت متأخر ليل الجمعة، إن الحكومة مستعدة للاستماع إلى مطالب الجنود.
ولم يتضح سبب إطلاق النار، لكن أحد المشاركين في الانتفاضة قال، إن الجنود رصدوا تحركات مريبة خارج القاعدة.
وحدثت وقائع مماثلة في مدينتين رئيسيتين أخريين يوم الجمعة مع انتشار التمرد فيما يبدو.