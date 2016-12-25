سلطت أول أمس محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة عام حبسا، منها 6 أشهر حبسا نافذا، في حق عشريني نجح في اختراق الموقع الالكتروني لقناة "نوميديا نيوز" وتعطيله لمدة 15 يوما، بعد ما وضع عبارات سب وقدح في حق مسؤولين كبار في الدولة، على رأسهم الوزير الأول وجنرالات في شريط الأخبار التابع للقناة.
قضية الحال حسب مجريات المحاكمة، جاءت بناء على شكوى قيدها مالك القناة محيي الدين طحكوت ضد مجهول، بعد فشل عشرات المهندسين وخبراء الإعلام في استرجاع الموقع، والذي تم اختراقه بطريقة مبتكرة، لم يسبق وأن عرفها تاريخ الاختراق في الجزائر حسب دفاع القناة، الذي أكد أن المتهم جنّن المختصين الذين لم يتعرفوا على مخترق القناة إلا بصعوبة كبيرة، وبعد 15 يوما من تاريخ الاختراق، حيث اعتبرت هيئة الدفاع أن المتهم تسبب في ضرب مصداقية القناة بعد وضعه عبارات قدح وسب للوزير الأول ومسؤولين آخرين، جعلت السلطات تسارع للاتصال بمدير القناة للاستفسار حول تلك العبارات المشينة الواردة في شريط الأخبار، إضافة إلى تذبذب القناة لمدة نصف شهر.
من جهته، اعترف المتهم المتواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بالأفعال المنسوبة إليه، وهي الأقوال التي جعلت ممثل الحق العام يلتمس تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية ليتم تسليط العقوبة السالفة الذكر.
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6 أشهر حبسا لـ"هاكر" قدح في الوزير الأول وجنرالات
قدور جربوعة
صحافي بقسم المجتمع في جريدة الشروق اليومي
سلطت أول أمس محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة عام حبسا، منها 6 أشهر حبسا نافذا، في حق عشريني نجح في اختراق الموقع الالكتروني لقناة "نوميديا نيوز" وتعطيله لمدة 15 يوما، بعد ما وضع عبارات سب وقدح في حق مسؤولين كبار في الدولة، على رأسهم الوزير الأول وجنرالات في شريط الأخبار التابع للقناة.
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قضية الحال حسب مجريات المحاكمة، جاءت بناء على شكوى قيدها مالك القناة محيي الدين طحكوت ضد مجهول، بعد فشل عشرات المهندسين وخبراء الإعلام في استرجاع الموقع، والذي تم اختراقه بطريقة مبتكرة، لم يسبق وأن عرفها تاريخ الاختراق في الجزائر حسب دفاع القناة، الذي أكد أن المتهم جنّن المختصين الذين لم يتعرفوا على مخترق القناة إلا بصعوبة كبيرة، وبعد 15 يوما من تاريخ الاختراق، حيث اعتبرت هيئة الدفاع أن المتهم تسبب في ضرب مصداقية القناة بعد وضعه عبارات قدح وسب للوزير الأول ومسؤولين آخرين، جعلت السلطات تسارع للاتصال بمدير القناة للاستفسار حول تلك العبارات المشينة الواردة في شريط الأخبار، إضافة إلى تذبذب القناة لمدة نصف شهر.
من جهته، اعترف المتهم المتواجد رهن الحبس بالمؤسسة العقابية بالحراش بالأفعال المنسوبة إليه، وهي الأقوال التي جعلت ممثل الحق العام يلتمس تسليط عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا و20 ألف دينار غرامة مالية ليتم تسليط العقوبة السالفة الذكر.