رفعت السلطات السعودية كوطة الحجاج الجزائريين لهذا الموسم إلى 36 ألف حاج بدلا من 28 ألفا السنة الماضية، وهو العدد الذي تم تقليصه قبل 4 سنوات من طرف السلطات السعودية بسبب بداية الأشغال في الحرم المكي.
وتوقعت مصادر من ديوان الحج والعمرة، لـ"الشروق" إمكانية رفع تكلفة الحج هذه السنة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الطلب على الخدمات مع ارتفاع كوطة الحجاج، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع التكلفة التي وصلت السنة الماضية إلى حدود 49 مليون سنتيم، إلى ما أكثر.
وثمّن المجلس الوزاري المشترك المنعقد أول أمس الخميس، التقرير النهائي لموسم الحج لسنة 2016، والمتضمن ملاحظات بعثة الحج والعمرة لهذه السنة، حيث خرج بقرارات أهمها تشجيع الوكالات السياحية التي نجحت في تنظيم عملية الحج، والتأكيد على أهمية مواصلة عملية العصرنة والتحضير المبكر لانطلاق موسم 2017.
وبخصوص رفع كوطة الحجاج الجزائريين، أكد المصدر ذاته، أن مصالح الديوان ستدرس القرار السعودي وسوف تتخذ كافة الإجراءات. للإشارة فقد أعلنت أمس السلطات السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بدءاً من موسم الحج القادم، وذلك بعد 4 سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج.
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36 ألفا.. كوطة الجزائريين في موسم الحج القادم
أسماء بهلولي
صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق
رفعت السلطات السعودية كوطة الحجاج الجزائريين لهذا الموسم إلى 36 ألف حاج بدلا من 28 ألفا السنة الماضية، وهو العدد الذي تم تقليصه قبل 4 سنوات من طرف السلطات السعودية بسبب بداية الأشغال في الحرم المكي.
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وتوقعت مصادر من ديوان الحج والعمرة، لـ"الشروق" إمكانية رفع تكلفة الحج هذه السنة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الطلب على الخدمات مع ارتفاع كوطة الحجاج، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع التكلفة التي وصلت السنة الماضية إلى حدود 49 مليون سنتيم، إلى ما أكثر.
وثمّن المجلس الوزاري المشترك المنعقد أول أمس الخميس، التقرير النهائي لموسم الحج لسنة 2016، والمتضمن ملاحظات بعثة الحج والعمرة لهذه السنة، حيث خرج بقرارات أهمها تشجيع الوكالات السياحية التي نجحت في تنظيم عملية الحج، والتأكيد على أهمية مواصلة عملية العصرنة والتحضير المبكر لانطلاق موسم 2017.
وبخصوص رفع كوطة الحجاج الجزائريين، أكد المصدر ذاته، أن مصالح الديوان ستدرس القرار السعودي وسوف تتخذ كافة الإجراءات. للإشارة فقد أعلنت أمس السلطات السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بدءاً من موسم الحج القادم، وذلك بعد 4 سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج.