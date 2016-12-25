السعودية أعلنت أن عمليات التوسعة تسمح

36 ألفا.. كوطة الجزائريين في موسم الحج القادم

date 2017/01/07 views 491 comments 0
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icon-writer أسماء بهلولي

صحافية بالقسم الوطني لجريدة الشروق

رفعت السلطات السعودية كوطة الحجاج الجزائريين لهذا الموسم إلى 36 ألف حاج بدلا من 28 ألفا السنة الماضية، وهو العدد الذي تم تقليصه قبل 4 سنوات من طرف السلطات السعودية بسبب بداية الأشغال في الحرم المكي.

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 وتوقعت مصادر من ديوان الحج والعمرة، لـ"الشروق" إمكانية رفع تكلفة الحج هذه السنة، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الطلب على الخدمات مع ارتفاع كوطة الحجاج، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع التكلفة التي وصلت السنة الماضية إلى حدود 49 مليون سنتيم، إلى ما أكثر.

وثمّن المجلس الوزاري المشترك المنعقد أول أمس الخميس، التقرير  النهائي لموسم الحج لسنة 2016، والمتضمن ملاحظات بعثة الحج والعمرة لهذه السنة، حيث خرج بقرارات أهمها تشجيع الوكالات السياحية التي نجحت في تنظيم عملية الحج، والتأكيد على أهمية مواصلة عملية العصرنة والتحضير المبكر لانطلاق موسم 2017.

وبخصوص رفع كوطة الحجاج الجزائريين، أكد المصدر ذاته، أن مصالح الديوان ستدرس القرار السعودي وسوف تتخذ كافة الإجراءات. للإشارة فقد أعلنت أمس السلطات السعودية رفع الطاقة الاستيعابية للحجاج بدءاً من موسم الحج القادم، وذلك بعد 4 سنوات متتالية من تخفيض نسب حجاج الداخل والخارج.

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