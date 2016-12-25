آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
-
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
-
استقالة لأسباب صحية286 (%3.48)
-
إقالة بسبب تصريحاته7944 (%96.52)
-
-
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
-
نعم3082 (%71.54)
-
لا1226 (%28.46)
-
-
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
-
أعارض22917 (%61.23)
-
أؤيد14509 (%38.77)
-
-
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
-
نعم1401 (%13.13)
-
لا9270 (%86.87)
-
-
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
-
نعم12 (%18.75)
-
لا52 (%81.25)
-
-
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
-
يعود3514 (%65.93)
-
لا يعود1816 (%34.07)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
-
حكومة توافقية725 (%43.81)
-
حكومة الأغلبية البرلمانية175 (%10.57)
-
حكومة تكنوقراطية755 (%45.62)
-
-
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
-
خطوة نحو الدولة المدنية208 (%12)
-
تغيير للتسمية فقط1454 (%83.85)
-
خطوة نحو الشفافية72 (%4.15)
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
-
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
-
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
-
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
-
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
-
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
-
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
-
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
-
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
-
اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
ولد عباس يأمر بترك باب الانخراط مفتوحا لتوسيع الوعاء الانتخابي
تجميد الترقيات والتغييرات في الأفلان إلى ما بعد التشريعيات!
أمر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بتجميد كل الإجراءات التنظيمية عبر كل هيئات وهياكل الحزب إلى ما بعد التشريعيات، ماعدا عملية الانخراط التي تبقى مستمرة بصفة عادية، وذلك بغرض توسيع القاعدة النضالية للحزب.
أبرق، جمال ولد عباس، تعليمة إلى أمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية، اطلعت "الشروق" عليها، يطالبهم فيها بضرورة جعل الاستحقاقات القادمة شغلهم الشاغل، عن طريق التحضير الجيد لهذا الموعد السياسي الذي تنتظره كل الأحزاب السياسية بفارغ الصبر لاكتساح المجالس المنتخبة من البلديات إلى البرلمان.
وذكرت التعليمة "نظرا إلى دخول الحزب معترك الانتخابات التشريعية القادمة، يتطلب الأمر الاستعداد التام وتجنيد كل طاقاته للظفر بها".
فيما طالبت التعليمة كل الهياكل الحزبية باحترام السلم التصاعدي في طرح القضايا والانشغالات وعدم تجاوز الهيئات وصلاحياتها، أي من القسمة إلى المحافظة، المكتب السياسي وصولا إلى القيادة الحزبية".
وتعهد خليفة عمار سعداني، بأن كل إخلال بهذه التعليمة يعرض مسؤولي الهيئات والمناضلين إلى إجراءات انضباطية وتأديبية"، وتأتي التعليمة بعد أن أعلنت معظم التشكيلات السياسية دخولها غمار الانتخابات ومع بداية العد التنازلي للتشريعيات المقبلة التي لا يفصلنا عنها سوى 3 أشهر.
هذا وتعهدت وزارة الداخلية، بإنجاح هذا الموعد السياسي، وأكد نور الدين بدوي، في آخر خرجة ميدانية له قادته إلى ولاية قالمة أن الإدارة ستبقى بعيدة عن صناديق الاقتراع وسيقتصر دورها في السهر على توفير الظروف والإمكانات اللوجستية فقط، رافضا أن توجه دائما انتقادات للإدارة بأنها من يهندس نتائج الانتخابات.
وحمل بدوي، الأحزاب السياسية مسؤولية اختيار مرشحين في المستوى ومن أصحاب الكفاءات العلمية، وليس منتخبين همهم الوحيد الوصول إلى المناصب فقط، مشيرا إلى أن عزوف المواطنين عن الانتخابات راجع بالدرجة الأولى لهذا السبب خاصة وأن المواطن تولّد بداخله شعور بأن كل المنتخبين همهم تحقيق مصالحهم بدل طرح انشغالات ومشاكل المواطنين في المداشر والقرى. كما تحدث ولأول مرة بأن اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستتكفل بتنظيم دورات تكوينية لصالح المنتخبين ومناضلي الأحزاب السياسية.
2017/01/07 على 11:571
"لتوسيع الوعاء الانتخابي" !! لماذا، لانتخاب الحفافات واناس يشبوهنك ؟
محمد من 47 - الجزائر البيضاء2017/01/07 على 12:012
خسرتم العمال يا FLN عندما صوتم بنعم في البرلمان عن إلغاء التقاعد النسبي و التقاعد دون شرط السن .......................أنتم و حزب أويحي ......................المقاطعة ....................تحيا المعارضة .......................يسقط حزب FLN