معركة على تويتر بين ترامب وشوارزنيغر.. والسبب؟

سخر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الجمعة، من خليفته في برنامج "أبرينتس" أرنولد شوارزنيغر، بسبب معدلات المشاهدة، مما أثار معركة على تويتر بين أكبر نجمين في الولايات المتحدة تحولا إلى عالم السياسة.

ورد نجم أفلام الحركة السابق شوارزنيغر باقتراح بأن يلتفت ترامب لعمله استعداداً لتوليه رئاسة البلاد. واقتبس عن الرئيس الراحل أبراهام لينكون نصيحة أسداها لترامب.

وانتقد ترامب انخفاض نسبة المشاهدة للبرنامج الذي أصبح شوارزنيغر مقدمه وبُثت أولى حلقاته عبر "إن بي سي" في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيراً إلى أن الانخفاض بلغ نحو 43 في المائة بين الجمهور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 49 عاماً.

وقال ترامب في تغريدة: "عجباً.. ظهرت معدلات المشاهدة وغرق أرنولد شوارزنيغر.. ليس مبشراً بالنسبة لنجم سينما وهذا هو الموسم الأول مقارنة بالموسم 14. الآن قارنوه بأول موسم لي".

ورد شوارزنيغر - وهو جمهوري تولى منصب حاكم كاليفورنيا لولايتين لكنه قال إنه لم يصوت لترامب - بحدة على الانتقادات.

وقال شوارزنيغر في تغريدة: "أتمنى لك حظاً سعيداً وأتمنى أن تعمل من أجل 'كل' الشعب الأمريكي بمثل القوة التي عملت بها من أجل معدلات مشاهدتك".

ثم طلب من ترامب التمعن في اقتباس من خطاب تنصيب لينكون في عام 1861 بشأن توحيد الأمريكيين وقال إنه يأمل في أن يكون ذلك ملهماً لترامب.

يقول الاقتباس: "نحن لسنا أعداء لكن أصدقاء. لا يجب أن نكون أعداء".