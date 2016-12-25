قال ساكن وجماعة للمعارضة السورية، إن انفجاراً وقع في وسط مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود السورية مع تركيا، مما أسقط قتلى وجرحى، السبت، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن 19 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين قتلوا في الانفجار الذي وقع أمام المحكمة الشرعية في مدينة أعزاز الشمالية.
وتابع أن عشرات أصيبوا بجروح بالغة.
وقال أحد السكان ومركز حلب الإعلامي التابع للمعارضة، إن عدد القتلى نحو 20 وإن من المعتقد أن الانفجار ناجم عن سيارة ملغومة.
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قتلى في انفجار في بلدة أعزاز شمال سوريا
وكالات - الشروق أونلاين
قال ساكن وجماعة للمعارضة السورية، إن انفجاراً وقع في وسط مدينة أعزاز الخاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود السورية مع تركيا، مما أسقط قتلى وجرحى، السبت، حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء.
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وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، إن 19 شخصاً على الأقل معظمهم من المدنيين قتلوا في الانفجار الذي وقع أمام المحكمة الشرعية في مدينة أعزاز الشمالية.
وتابع أن عشرات أصيبوا بجروح بالغة.
وقال أحد السكان ومركز حلب الإعلامي التابع للمعارضة، إن عدد القتلى نحو 20 وإن من المعتقد أن الانفجار ناجم عن سيارة ملغومة.