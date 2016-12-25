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اعتداء عنصري شنيع على مغربية محجبة بهولندا
كانت قادمة من بسكرة نحو العاصمة
مصرع 10 أشخاص في انقلاب حافلة ببوسعادة
لقي 10 أشخاص مصرعهم وجرح اثنا عشرة آخرون في الساعات الأولى ليوم السبت، إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من بسكرة باتجاه الجزائر العاصمة وتعمل على الخط الرابط بين المدينتين، وذلك على مستوى بلدية ولتام التابعة لدائرة بوسعادة في الطريق الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة.
وأوضح مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة المقدم معريش الزبير في تصريحات للإذاعة الجزائرية، "أن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة صباحا بالمكان المسمى شرماط ببلدية ولتام دائرة بوسعادة وبالضبط في النقطة الكيلومترية 203".
وأضاف مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة: "أنه قد تم نقل الجرحى والمصابين إلى مستشفى بوسعادة عن طريق اسعافات الحماية المدنية التابعة لوحدة بن سرور وبوسعادة".
والقتلى هم خمس نساء وثلاثة رجال وطفلين، حسب ما أعلنت القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري.
البنية التحية الهشة لطرقات التي تعود لعصر "ستالين" - L'algérie2017/01/07 على 13:221
طبعا سوف تبدأ "الأبواق" إتهام السرعة والسائق المجنون !!
لكن الواقع أمر آخر ،،الواقع أن الطرقات الجزائرية كلها مهترأة وغير مطابقة للمواصفات ولا تراعي السلامة والنقاط السوداء ،،،، كذلك كارتل "شاحنات النقل" الذي يحتل الجزائر !!! حيث ان الطرقات الجزائرية 75/100 شاحنات وزن ثقيل مملوكة لأشخاص يعتقدون ان الطرقات ملك لهم فلا يوقفهم أحد لا في الطريق السيار ولا في الطرق العادية ،،السؤال اين السكة الحديدية ؟؟ لماذا الشاحنات تغزوا الطرقات الجزائرية ؟؟،،، أين المعايير في تهيئة الطرقات ما بين الولايات ؟؟
فؤاد من سدراتة - و انتهى2017/01/07 على 13:322
لا حول و لا قوة الا بالله ربي يرحم الاموات و يصبر الاهل شي مؤسف حقيقة. و الان الحكومة سوف تجبر سائقي الحافلات على السير بسرعة 20 كم/ساعة.