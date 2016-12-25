كانت قادمة من بسكرة نحو العاصمة مصرع 10 أشخاص في انقلاب حافلة ببوسعادة

لقي 10 أشخاص مصرعهم وجرح اثنا عشرة آخرون في الساعات الأولى ليوم السبت، إثر انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين قادمة من بسكرة باتجاه الجزائر العاصمة وتعمل على الخط الرابط بين المدينتين، وذلك على مستوى بلدية ولتام التابعة لدائرة بوسعادة في الطريق الرابط بين ولايتي بسكرة والمسيلة.

وأوضح مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة المقدم معريش الزبير في تصريحات للإذاعة الجزائرية، "أن الحادث وقع في حدود الساعة الواحدة صباحا بالمكان المسمى شرماط ببلدية ولتام دائرة بوسعادة وبالضبط في النقطة الكيلومترية 203".

وأضاف مدير الحماية المدنية لولاية المسيلة: "أنه قد تم نقل الجرحى والمصابين إلى مستشفى بوسعادة عن طريق اسعافات الحماية المدنية التابعة لوحدة بن سرور وبوسعادة".

والقتلى هم خمس نساء وثلاثة رجال وطفلين، حسب ما أعلنت القناة الثالثة للتلفزيون الجزائري.