احتجاز أربعة سود في شيكاغو اتهموا بتعذيب رجل أبيض

أمرت قاضية في مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي، الجمعة، باحتجاز أربعة أمريكيين من أصل إفريقي اتهموا بالاعتداء على رجل أبيض عمره 18 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتهكم بألفاظ عنصرية ضد البيض في اعتداء بث على موقع فيسبوك.

واتهم كل من جوردان هيل وتسفاي كوبر وشقيقتاه بريتاني وتانيشيا كوفينغتون بالضلوع في الاختطاف الخطير وجريمة الكراهية والتقييد الخطير غير القانوني والاعتداء الشديد بسلاح مميت، يوم الخميس. ويبلغ عمر تانيشيا كوفينغتون 24 عاماً بينما يبلغ عمر شقيقتها والرجلين الآخرين 18 عاماً.

وأمرت القاضية ماريا كورياكوس سيسيل باحتجاز الأربعة بدون كفالة، يوم الجمعة، في حجز محكمة في شيكاغو، وفقاً لما ذكره مكتب كاتب محكمة دائرة مقاطعة كوك.

وقالت القاضية سيسيل وفقاً لما ذكرته صحيفة شيكاغو تريبيون: "أنظر لكل واحد منكم وأتساءل أين كان شعور اللياقة الذي كان يجب أن يتحلي به كل منكم. أنا لا أراه".

واتهم الأربعة بخطف وتعذيب الرجل الذي كان يعتزم قضاء عطلة العام الجديد مع هيل الذي يعرفه منذ المدرسة. وبث جزء من هذه المحنة على خدمة فيسبوك لايف والذي أثار صدمة وإدانة على نطاق واسع.

وشعرت الأم بقلق كبير بعد انقطاع الاتصال بابنها يوم 2 جانفي. وتمكنت من الاتصال بهيل عبر الإعلام الاجتماعي وطلبت عودة ابنها. وأثار ذلك غضب هيل وفقاً لما ذكرته إرين أنتونيتي لوسائل الإعلام أمام المحكمة، يوم الجمعة.

وقالت أنتونيتي، إن الضحية يعاني من الانفصام واضطراب نقص الانتباه.

وقالت إن هيل أخذ الضحية إلى شقة حيث تم تقييده وتكميمه وتعرض للضرب والطعن بسكين بينما بث مهاجميه الحادث عبر الإنترنت. كما رددوا ألفاظاً بذيئة عن الرئيس المنتخب دونالد ترامب و"البيض".

وقالت أنتونيتي، إن هيل اتصل خلال الاعتداء بوالدة الضحية وطلب 300 دولار مقابل ابنها.

وحددت الشرطة مكان الضحية، يوم الثلاثاء، بعد أن شكا الجيران من ضوضاء من الشقة.

ومن المقرر أن يمثل الأربعة أمام المحكمة مرة أخرى يوم 27 جانفي.