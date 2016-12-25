مثل طالب جامعي بكلية الحقوق أمام محكمة الشراقة بتهمة حيازة المؤثرات العقلية لأجل الاستهلاك الشخصي، وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما مرت دورية أمن على أحد أحياء عين بنيان فلفت انتباهم شاب بدت عليه علامات الارتباك، ما استدعى التقرب منه وتفتيشه وخلال الملامسة الجسدية له عثر بحوزته على 3 أقراص مهلوسة من نوع "ريفوتريل"، على إثرها حرر محضر ضده وأحيل على القاضي الجزائي للمحاكمة على أساس جنحة حيازة المؤثرات العقلية لأجل الاستهلاك الشخصي.
وقد اعترف بالتهمة المنسوبة إليه طالبا إفادته بظروف التخفيف كونه غير مسبوق قضائيا بالإضافة إلى أنه طالب جامعي وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 6 أشهر و20 ألف دج غرامة، أجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.
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طالب حقوق مهدد بالحبس 6 أشهر لاستهلاكه المؤثرات العقلية
حورية.ب
مثل طالب جامعي بكلية الحقوق أمام محكمة الشراقة بتهمة حيازة المؤثرات العقلية لأجل الاستهلاك الشخصي، وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما مرت دورية أمن على أحد أحياء عين بنيان فلفت انتباهم شاب بدت عليه علامات الارتباك، ما استدعى التقرب منه وتفتيشه وخلال الملامسة الجسدية له عثر بحوزته على 3 أقراص مهلوسة من نوع "ريفوتريل"، على إثرها حرر محضر ضده وأحيل على القاضي الجزائي للمحاكمة على أساس جنحة حيازة المؤثرات العقلية لأجل الاستهلاك الشخصي.
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وقد اعترف بالتهمة المنسوبة إليه طالبا إفادته بظروف التخفيف كونه غير مسبوق قضائيا بالإضافة إلى أنه طالب جامعي وبعد التماس وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 6 أشهر و20 ألف دج غرامة، أجلت المداولات إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم الابتدائي.