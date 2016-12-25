مسابقة مهنية لسوناطراك تثير احتجاجات ببسكرة

أقدم العشرات من الشباب البطال الذين أودعوا ملفاتهم، قصد المشاركة في مسابقة تشغيل عمال صيانة وسائقين لفائدة مؤسسة سوناطراك ببسكرة، عصر الخميس، على الاحتجاج أمام مقر المديرية العامة للصيانة لمؤسسة سوناطراك بالمنطقة الصناعية بمدينة بسكرة.

بعد إعلان نتائج مسابقة مهنية، قابل كشفها للعامة رفض من الشباب المحتج، على ما وصفوه بغياب للشفافية في سير المسابقة التي فاجأت الكثير من الشباب الذي كان ينتظر استقبال استدعاء رسمي للمشاركة في المسابقة، بإعلان المؤسسة نتائج المسابقة والفائزين بمناصب العمل في الشركة استنادا لصريحات عدد من المحتجين.

كما قال البعض الآخر إن هناك شبابا تقدموا بملفاتهم للإدارة المعنية ورفضتها وهم لا يعلمون، من دون إخطارهم بالأسباب وغيرها من التناقضات التي لم يستوعبها الشباب الغاضب، وما زاد في غليان الشباب المعني أن القائمة الاسمية المعلنة يقول البعض إنها ضمت أسماء من خارج الولاية، على حد تعبيرهم.