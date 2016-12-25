أوقفت قوات الدرك الوطني بالوادي قبل يومين، شخصين كانا يقومان بانتحال صفة موظفين في مصالح الضرائب كانا يحتالان على تجار ولاية الوادي، وذلك بعد ورود معلومات عن تحركاتهما عبر الخط الأخضر1055.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الشروق، فإن الشخصين البالغين من العمر نحو 40 سنة القادمين من العاصمة، أقدما مطلع الأسبوع الجاري على بيع قارورتي إطفاء حريق بالإكراه لأحد تجار بلدية المقرن، بعد أن هدداه برفع دعوى قضائية في حالة عدم شرائه لقارورتي الإطفاء، وأوهماه بأنهما موظفان ساميان في مديرية الضرائب بالولاية، ولديهما شبكة علاقات واسعة تمتد للمجلس القضائي بالوادي حسب زعمهما، وبعدما غادرا المحل، اتصل صاحبه بالرقم الأخضر للدرك الوطني بعد أن ارتاب في تصرفات الشخصين، وعلى الفور شرع في التحقيق في القضية، لتتلقى ذات المصالح، اتصالا من تاجر ثان من مدينة قمار على الرقم الأخضر، حيث أبلغ بأن شخصين انتحلا صفة مفتشي ضرائب، وقاما بالتصرف معه كما فعلا بتاجر المقرن، حيث شرع في البحث عن الجانيان، أين تم إلقاء القبض عليهما، في بلدية اسطيل، وكانا على متن سيارة تم كراؤها من وكالة بالعاصمة، وعثر بحوزتهما على09 قارورات إطفاء الحرائق ومبلغ مالي يتجاوز 6 ملايين سنتيم، حيث أجري معهما التحقيق، ليتم تحويلهما إلى المحكمة القضائية المختصة إقليميا.
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توقيف مفتشي ضرائب مزيفين احتالا على التجار بالوادي
رشيد شويخ
صحفي بمكتب الشروق في ولاية الوادي
أوقفت قوات الدرك الوطني بالوادي قبل يومين، شخصين كانا يقومان بانتحال صفة موظفين في مصالح الضرائب كانا يحتالان على تجار ولاية الوادي، وذلك بعد ورود معلومات عن تحركاتهما عبر الخط الأخضر1055.
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وحسب المعلومات التي تحصلت عليها الشروق، فإن الشخصين البالغين من العمر نحو 40 سنة القادمين من العاصمة، أقدما مطلع الأسبوع الجاري على بيع قارورتي إطفاء حريق بالإكراه لأحد تجار بلدية المقرن، بعد أن هدداه برفع دعوى قضائية في حالة عدم شرائه لقارورتي الإطفاء، وأوهماه بأنهما موظفان ساميان في مديرية الضرائب بالولاية، ولديهما شبكة علاقات واسعة تمتد للمجلس القضائي بالوادي حسب زعمهما، وبعدما غادرا المحل، اتصل صاحبه بالرقم الأخضر للدرك الوطني بعد أن ارتاب في تصرفات الشخصين، وعلى الفور شرع في التحقيق في القضية، لتتلقى ذات المصالح، اتصالا من تاجر ثان من مدينة قمار على الرقم الأخضر، حيث أبلغ بأن شخصين انتحلا صفة مفتشي ضرائب، وقاما بالتصرف معه كما فعلا بتاجر المقرن، حيث شرع في البحث عن الجانيان، أين تم إلقاء القبض عليهما، في بلدية اسطيل، وكانا على متن سيارة تم كراؤها من وكالة بالعاصمة، وعثر بحوزتهما على09 قارورات إطفاء الحرائق ومبلغ مالي يتجاوز 6 ملايين سنتيم، حيث أجري معهما التحقيق، ليتم تحويلهما إلى المحكمة القضائية المختصة إقليميا.