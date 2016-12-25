أجبرت عاصفة ثلجية ضربت مدينة إسطنبول التركية السلطات على إغلاق مضيقين رئيسيين للشحن وإلغاء رحلات الطيران، السبت، فيما تسببت العاصفة في خطورة القيادة على الطرق، مما ترك الكثير من السائقين عالقين خلال الليل في المدينة التي يقطنها 15 مليون نسمة.
وألغت الخطوط الجوية التركية مئات الرحلات من وإلى مطار أتاتورك الرئيسي في المدينة وقالت وكالة الأناضول للأنباء، إنه جرى تحويل العشرات من الطائرات لمطارات أخرى بسبب التساقط الكثيف للثلوج الذي بدأ منذ مساء الجمعة.
وأضافت الوكالة، أن نحو ستة آلاف من ركاب الشركة نقلوا لفنادق مساء الجمعة، بسبب إلغاء الرحلات وتم توزيع 20 ألف وجبة للعالقين في المطار.
وألغت خطوط طيران بيغاسوس نحو مائتي رحلة من وإلى مطار صبيحة غوكجين في الشطر الآسيوي من المدينة.
وقالت هيئة خفر السواحل التركية، إن مضيقي البوسفور الذي يمر عبر إسطنبول والدردنيل في الجنوب أغلقا، صباح السبت، أمام حركة الشحن البحري بسبب الثلوج الكثيفة التي تسببت في ضعف الرؤية.
وكلا المضيقين مهم لخطوط شحن النفط العالمية إذ يمر بهما أكثر من ثلاثة في المائة من الإمداد العالمي خاصة من روسيا وبحر قزوين.
والممران المائيان اللذان يربطان البحر الأسود بالبحر المتوسط يحملان أيضاً كميات كبيرة من الحبوب من روسيا وكازاخستان إلى الأسواق العالمية.
وقالت بلدية المدينة، إن ارتفاع الثلوج وصل في بعض المناطق إلى 40 سنتيمتراً وانتشر الآلاف من عمال مجلس البلدية للإبقاء على الطرق مفتوحة خلال الليل.
وقالت وكالة دوغان للأنباء، إن الكثير من سائقي السيارات تركوا مركباتهم وترجلوا فيما اضطر البعض للبقاء داخل سياراتهم لأكثر من 10 ساعات خلال الليل في انتظار تحسن الأحوال على الطرق.
وأضافت بلدية إسطنبول في بيان، أن مترو الأنفاق في إسطنبول استمر في العمل خلال الليل لنقل الركاب الذين لم يتمكنوا من العودة لمنازلهم عبر الطرق المغلقة بفعل العشرات من الحوادث التي تسبب فيها انزلاق المركبات على الأسطح الثلجية.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل تؤيد مشروع تدريس المواد العلمية بالفرنسية في الثانوي؟
أعارض
أؤيد
هل سيقضي إنشاء هيئة عليا مستقلة للإنتخابات على شبهة التزوير
نعم
لا
هل سيضفي تنصيب هيئة الانتخابات شفافية على الإقتراع؟
نعم
لا
هل تعتقد أن شكيب خليل سيعود إلى الحكومة؟
يعود
لا يعود
ما هي الحكومة الأنسب لتسيير المرحلة الحالية؟
حكومة توافقية
حكومة الأغلبية البرلمانية
حكومة تكنوقراطية
كيف ترى قرار حل جهاز المخابرات وإلحاق مصالحه بالرئاسة؟
خطوة نحو الدولة المدنية
تغيير للتسمية فقط
خطوة نحو الشفافية
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
شارك برأيك
أهم حدث في جزائر 2016
من المتسبب في ابتعاد الخضر عن حلم المونديال؟
هل سيصطاد المحاربون النسور؟
رحيل سعداني بين الإقالة والاستقالة
من يتحمل مسؤولية إخفاق "الخضر" أمام الكاميرون ؟
فضائح الكتاب المدرسي هل هي الشجرة التي تغطي غابة الإصلاحات؟
هل ينجح "راييفاتش" مع المحاربين؟
قطاع التربية بين "سرية الإصلاحات" و"التوظيف السياسي"
ما السبيل لإنهاء نزيف البراءة؟
هل يخترق الخضر مجموعة الموت؟
الأكثر تفاعلا
1معركة على تويتر بين ترامب وشوارزنيغر.. والسبب؟
2فلوريدا: خمسة قتلى وثمانية جرحى في إطلاق نار
336 ألفا.. كوطة الجزائريين في موسم الحج القادم
4إطلاق نار كثيف في ثاني أكبر مدن ساحل العاج
5تسعة قتلى في اشتباكات قرب دمشق رغم الهدنة
Français English
الرأي
جمال لعلامي
تخطي راسي!
حبيب راشدين
من مصادرة التعريب إلى تعريب المستورد
صالح عوض
هل هو فصل الصراع الأخير؟
حسين لقرع
الحُكم الفاشل والأرض المحروقة
عبد الوهاب بكلي
انتهاكات "حقوق الإنسان".. الوجه الآخر للاعدالة الدولية
سلطان بركاني
وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا
سليم قلالة
ثورة في الفكر.. لا "ثورة" في الشوارع!
معلومي ياسين
رسالة جيل ماجر للفوز بكأس إفريقيا
عبد الناصر
"نورية" قالت و"بن غبريط" ستقول!
عمار يزلي
التحكُّم في الحكم
الفيديو
الأغواط.. الرسوم الصغرية بالغيشة متحف على الطبيعة ومقصد للسوّاح
هكذا وفى أردوغان بوعده للفتاة المعاقة التي رسمته؟!
صور صادمة لتعذيب أفراد من الأقلية المسلمة "الروهينغا" في بورما
طفل في الثانية من عمره ينقذ شقيقه بذكاء!
هدية رجل لزوجته تجذب 3 ملايين مشاهد على فيسبوك!
صحراء بني مزاب.. قبلة السواح في العطلة الشتوية
مجاني وفيغولي سيشاهدان الكان من البيت
هكذا احتفلت عواصم العالم بالعام الجديد
النعامة.. أسترالية تعتنق الإسلام وتختار "كريمة صالحة" إسما لها
امرأة تضرب شرطي مرور حرّر مخالفة بحقها!
عاصفة ثلجية تضرب إسطنبول وتشل الحركة فيها
رويترز - الشروق أونلاين
أجبرت عاصفة ثلجية ضربت مدينة إسطنبول التركية السلطات على إغلاق مضيقين رئيسيين للشحن وإلغاء رحلات الطيران، السبت، فيما تسببت العاصفة في خطورة القيادة على الطرق، مما ترك الكثير من السائقين عالقين خلال الليل في المدينة التي يقطنها 15 مليون نسمة.
تغطيات ذات صلة
عاصفة ثلجية تضرب إسطنبول وتشل الحركة فيها
صحيفة سعودية تنشر رسماً "عنصرياً" يُشبه العمال الأجانب بالجرذان
احتجاز أربعة سود في شيكاغو اتهموا بتعذيب رجل أبيض
43 قتيلاً في انفجار آلية مفخخة في أعزاز شمال سوريا
معركة على تويتر بين ترامب وشوارزنيغر.. والسبب؟
وألغت الخطوط الجوية التركية مئات الرحلات من وإلى مطار أتاتورك الرئيسي في المدينة وقالت وكالة الأناضول للأنباء، إنه جرى تحويل العشرات من الطائرات لمطارات أخرى بسبب التساقط الكثيف للثلوج الذي بدأ منذ مساء الجمعة.
وأضافت الوكالة، أن نحو ستة آلاف من ركاب الشركة نقلوا لفنادق مساء الجمعة، بسبب إلغاء الرحلات وتم توزيع 20 ألف وجبة للعالقين في المطار.
وألغت خطوط طيران بيغاسوس نحو مائتي رحلة من وإلى مطار صبيحة غوكجين في الشطر الآسيوي من المدينة.
وقالت هيئة خفر السواحل التركية، إن مضيقي البوسفور الذي يمر عبر إسطنبول والدردنيل في الجنوب أغلقا، صباح السبت، أمام حركة الشحن البحري بسبب الثلوج الكثيفة التي تسببت في ضعف الرؤية.
وكلا المضيقين مهم لخطوط شحن النفط العالمية إذ يمر بهما أكثر من ثلاثة في المائة من الإمداد العالمي خاصة من روسيا وبحر قزوين.
والممران المائيان اللذان يربطان البحر الأسود بالبحر المتوسط يحملان أيضاً كميات كبيرة من الحبوب من روسيا وكازاخستان إلى الأسواق العالمية.
وقالت بلدية المدينة، إن ارتفاع الثلوج وصل في بعض المناطق إلى 40 سنتيمتراً وانتشر الآلاف من عمال مجلس البلدية للإبقاء على الطرق مفتوحة خلال الليل.
وقالت وكالة دوغان للأنباء، إن الكثير من سائقي السيارات تركوا مركباتهم وترجلوا فيما اضطر البعض للبقاء داخل سياراتهم لأكثر من 10 ساعات خلال الليل في انتظار تحسن الأحوال على الطرق.
وأضافت بلدية إسطنبول في بيان، أن مترو الأنفاق في إسطنبول استمر في العمل خلال الليل لنقل الركاب الذين لم يتمكنوا من العودة لمنازلهم عبر الطرق المغلقة بفعل العشرات من الحوادث التي تسبب فيها انزلاق المركبات على الأسطح الثلجية.