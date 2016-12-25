اختار مقر "الشروق" منطلقا لرحلته درّاج يجوب شوارع العاصمة حاملا علما لردع الفتنة

"حب الوطن ليس له بديل" هو شعار حملة سلام من أجل جزائر آمنة ومستقرة أطلقه العداء الهاوي والدراج الحر صحراوي عبد الرحمان، يرمي من خلاله لنبذ سياسة العنف وأعمال الشغب وانتهاج طرق سلمية وحضارية لاسترجاع الحقوق، ردا على دعاة الفتنة.

اختار العداء الهاوي صحراوي عبد الرحمان مقر جريدة "الشروق"، للانطلاق في رحلته، السبت، عبر شوارع العاصمة، يتحدث خلالها لفئة الشباب الذين خرجوا في احتجاجات عارمة بعد تطبيق الزيادات التي مست كل شيء، بدءا من البنزين مرورا بالمواد الغذائية ووصولا للخدمات.

ويهدف المتحدث من خلال رحلة يوم كامل على متن دراجته، مقابلة الشباب في أحيائهم والمقاهي لتزامنه مع عطلة نهاية الأسبوع والتقرب منهم وتعريفهم بسبل الاحتجاج السلمي من خلال مراسلة الجهات المختصة لنقل مشاكلهم دون عنف، وعلى الدولة الإصغاء لمطالب شعبها والعمل على حل مشاكلهم، وسيستشهد في حديثه إليهم بتجارب مقربين منه وأصدقاء له سبق وراسلوا السلطات وتلقوا ردودا وتوجيهات للجهات الرسمية المعنية.

وتوقع الدراج الحر صحراوي تفاعلا كبيرا من المواطنين والشباب خصوصا، وعند رؤيتهم للعلم الوطني وقبعته فسيدخلون مباشرة في حديث معه حتى يوصل رسالته الوطنية والإنسانية، خصوصا وقد ترافق السبت مع حملة واسعة في العالم الافتراضي "فايسبوك" لرفع العلم الوطني في الشرفات واستبدال الصور الشخصية به.

وأكد العداء الهاوي على أهمية الوطن وخصوصيته، ساردا لنا الجحيم الذي عايشه شهر نوفمبر الماضي بفرنسا، عندما أراد القيام بحملة للتضامن مع ضحايا تفجيرات نيس وبلجيكا وكله أمل في تبليغ رسالته للغرب بأن أحداث العنف والإرهاب لا يمتان بصلة للمسلمين والإسلام، وحصل على تذكرة ذهاب وإياب مجانية من مدير النقل في الجزائر، لكن وبمجرد ما وطأت أقدامه مارسيليا تعرض للإهانة وحرم من الاستفادة من أماكن الإيواء، فرسالته إنسانية بالدرجة الأولى دون أي أهداف أخرى، لكن غياب الدعم من الجانب الفرنسي جعله يكتفي بجولة في فرنسا فقط والعودة دون الدخول لبلجيكا.

وأردف محدثنا صاحب المبادرات العديدة منها الانطلاق من العاصمة نحو تونس على متن دراجته في رحلة استمرت 10 أيام، وقطع 2042 كلم على الدراجة لبلوغ تيقنتورين بعد الأحداث التي شهدتها، والتنقل لأم البواقي عقب حادثة سقوط الطائرة عن رغبته الملحة في التنقل بدراجته لمصر للتنديد بالعنف وأهمية التعايش بين المسلمين وأهل الذمة.