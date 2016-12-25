بعد دمجهما في مؤسسة واحدة لتحسين الخدمة مدير "أوبلا" السابق على رأس مجمّع تسيير المذابح وأسواق الجملة

عين عبد القادر زوخ، والي ولاية الجزائر، المدير العام السابق لديوان "أوبلا" على رأس مجمع مؤسسة تسيير المذابح وأسواق الجملة، اللتين تم دمجهما في مؤسسة ولائية واحدة بهدف تحسين الخدمة ورفع نسبة الأرباح التي تدرها مختلف المرافق التابعة لها على الخزينة العمومية في إطار سعي الولاية للبحث عن موارد مالية تغنيها عن دعم الدولة.

وعلمت "الشروق" أن والي العاصمة عين الأسبوع الماضي بصفة رسمية المدير العام السابق لديوان الترفيه والتسلية والحظائر لولاية الجزائر رضا عطاب، على رأس المؤسسة الولاية ذات الطابع الصناعي والتجاري والتي تم استحداثها عقب دمج مؤسستي تسيير المذابح التي تتوزع عبر عدة بلديات بها، وكذا أسواق الجملة على غرار سوق الجملة للخضر والفواكه بالكاليتوس وسوق الجملة للمواد الغذائية للحراش والتي أضحت جميعها مؤسسة ولائية واحدة، نظرا لتشابه نمط العمل والتي تعنى بتنظيم وتسيير العمل التجاري على مستوى أسواق الجملة.

ويعول زوخ حسب ذات المصادر على عطاب لتنفيذ مخطط الولاية الرامي إلى رد الاعتبار لأسواق الجملة والمذابح وتحصيل أكبر قدر من الأموال لتعزيز الخزينة العمومية، وتحويل هذه المؤسسة إلى مؤسسة تجارية ربحية.

وكلف الوالي المدير المعين على رأس هذه المؤسسة الجديدة، بالتحضير لتشكيل مجمع "كبير" يجمع من خلاله جل الهياكل التجارية التي تمتلكها ولاية الجزائر.