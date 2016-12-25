ذويبي: تحالفنا سيستمر لما بعد الانتخابات

قال أمين عام حركة النهضة محمد ذويبي أن تحالف حزبه مع الأحزاب الإسلامية "جاء نتيجة ما يحدث في الجزائر من أزمات اقتصادية واجتماعية"، وأضاف رئيس الحركة على هامش تجمع له بالجلفة أن هذا الواقع "يفرض على الفاعلين السياسيين أن يقوموا بخطوات ومشاريع سياسية تتناسب مع ما ينتظره الشعب الجزائري".

وأكد ذويبي أن التحالف أول أهدافه الانتخابات المقبلة، "لكنه لا يتوقف عند الانتخابات فقط وسيستمر ببناء سياسي قوي"، وأشار ذويبي إلى أن تحالف حركة النهضة وحركة البناء الوطني وجبهة العدالة والتنمية "يفضى إلى تنظيم واحد"، ويأمل رئيس حركة النهضة أن تقرأ السلطة "قراءة صحيحة الواقع السياسي في الجزائر وأن تتعامل معه بنظرة أفق واسعة".